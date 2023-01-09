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Военный из Новосибирской области Фаниль Файзулин погиб в зоне СВО

Сегодня, 07:30
Фото: 1MI
Фанилю было 32 года
В специальной военной операции на Украине погиб 32-летний военный Фаниль Файзулин из Новосибирской области. Об этом стало известно из ВК-группы Усманской школы.

Как рассказала НГС директор школы, Фаниль Файзулин родился и вырос в селе Усманка Кыштовского района. После окончания основной школы, он поступил в Куйбышевское педагогическое училище.

Фаниль любил играть в хоккей и футбол. Учителя характеризуют выпускника как «хорошего трудолюбивого мальчика». Его мама долгое время трудится в школе. С 12 лет он умел пилить дрова и косить сено.

Погиб военный в спецоперации 30 декабря. Ему было 32 года. С 2013 года он проживал в Омске. Именно там его и похоронят.

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Напомним, что ранее в Сузунском районе простились с военнослужащим Владимиром Чепрасовым, погибшим на СВО.

#Новосибирская область#СВО#Погиб#Эмилия Губарева
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