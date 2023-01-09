Военный из Новосибирской области Фаниль Файзулин погиб в зоне СВО

Как рассказала НГС директор школы, Фаниль Файзулин родился и вырос в селе Усманка Кыштовского района. После окончания основной школы, он поступил в Куйбышевское педагогическое училище.
Фаниль любил играть в хоккей и футбол. Учителя характеризуют выпускника как «хорошего трудолюбивого мальчика». Его мама долгое время трудится в школе. С 12 лет он умел пилить дрова и косить сено.
Погиб военный в спецоперации 30 декабря. Ему было 32 года. С 2013 года он проживал в Омске. Именно там его и похоронят.
Напомним, что ранее в Сузунском районе простились с военнослужащим Владимиром Чепрасовым, погибшим на СВО.