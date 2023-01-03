atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирской области похоронили погибшего в СВО Владимира Чепрасова

Сегодня, 06:39
Фото: suzun.nso.ru
Военнослужащий погиб в ходе СВО
В Сузунском районе Новосибирской области простились с военнослужащим Владимиром Чепрасовым, который погиб в ходе СВО, о чем говорится на сайте администрации района.

Прощание с Владимиром Чепрасовым прошло в селе Бобровка 2 декабря. Глава Бобровского сельсовета Зумрат Казанцева рассказала, что Владимир не пытался уклониться от воинского долга после получения повестки. Он с улыбкой на лице сказал «Если Родина зовёт, надо идти».

Представитель воинской части уточнил, что Владимир погиб, спасая своих товарищей. Незадолго до гибели он вытащил своего товарища в окоп и спас его жизнь.

В Сузуне под Новосибирском похоронили погибшего в СВО Владимира Кузнецова
Узнать подробнее

Напомним, что также в Сузунском районе прошло прощание с военнослужащим Владимиром Кузнецовым, также погибшим в ходе специальной военной операции. 

#Эмилия Губарева#Новосибирская область#СВО#Погиб
Подпишитесь
Фестиваль снежных баб начался на Михайловской набережной в Новосибирске
Вчера, 11:23
Морозы до -33 ℃ ожидаются в Новосибирске в январе-2023
Вчера, 09:57
Несколько балконов вспыхнули в новогоднюю ночь в Новосибирске из-за фейерверка
Вчера, 03:30
Билеты на электричку выросли в цене в Новосибирской области в 2023 году
1 января 11:41
В Новосибирске перенесли срок ввода кампуса НГУ на 2025 год
Вчера, 02:50
Новый современный вытрезвитель откроют в Новосибирске в 2023 году
Вчера, 07:31