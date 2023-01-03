В Новосибирской области похоронили погибшего в СВО Владимира Чепрасова

Прощание с Владимиром Чепрасовым прошло в селе Бобровка 2 декабря. Глава Бобровского сельсовета Зумрат Казанцева рассказала, что Владимир не пытался уклониться от воинского долга после получения повестки. Он с улыбкой на лице сказал «Если Родина зовёт, надо идти».