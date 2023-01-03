В Сузуне под Новосибирском похоронили погибшего в СВО Владимира Кузнецова

Как сказано на сайте администрации Сузунского района в рабочем поселке Сузун похоронили Владимира Кузнецова, который погиб в СВО.
Соболезнование родным и близким от лица сослуживцев выразил представитель воинской части. Он произнес следующие слова: Владимир был примером, воодушевлял ребят, которые находились с ним в окопах. И вместе они шли в бой и не трусили.
Все, кто желал попрощаться с солдатом, почтили героя минутой молчания. Владимира Кузнецова предали земле под гимн России.
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