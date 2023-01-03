В Сузуне под Новосибирском похоронили погибшего в СВО Владимира Кузнецова

Читайте также о том, как год назад ревнивец зарезал свою возлюбленную в подъезде дома на ОбьГЭСе. Пара встречалась 9 лет, но разошлись влюбленные из-за того, что мужчина стал употреблять наркотики. Трагичная история до сих пор на слуху у каждого сибиряка.