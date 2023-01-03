atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

В Сузуне под Новосибирском похоронили погибшего в СВО Владимира Кузнецова

Сегодня, 06:30
Фото: suzun.nso.ru
С героем пришли попрощаться все близкие
В Сузунском районе Новосибирской области простились с военнослужащим Владимиром Кузнецовым, погибшим в ходе специальной военной операции.

Как сказано на сайте администрации Сузунского района в рабочем поселке Сузун похоронили Владимира Кузнецова, который погиб в СВО.

Соболезнование родным и близким от лица сослуживцев выразил представитель воинской части. Он произнес следующие слова: Владимир был примером, воодушевлял ребят, которые находились с ним в окопах. И вместе они шли в бой и не трусили.

Все, кто желал попрощаться с солдатом, почтили героя минутой молчания. Владимира Кузнецова предали земле под гимн России.

В Новосибирске год назад наркоман убил 23-летнюю девушку в подъезде на ОбьГЭСе
Узнать подробнее

Читайте также о том, как год назад ревнивец зарезал свою возлюбленную в подъезде дома на ОбьГЭСе. Пара встречалась 9 лет, но разошлись влюбленные из-за того, что мужчина стал употреблять наркотики. Трагичная история до сих пор на слуху у каждого сибиряка. 

#Новосибирская область#СВО#Погиб#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Фестиваль снежных баб начался на Михайловской набережной в Новосибирске
Вчера, 11:23
Морозы до -33 ℃ ожидаются в Новосибирске в январе-2023
Вчера, 09:57
Несколько балконов вспыхнули в новогоднюю ночь в Новосибирске из-за фейерверка
Вчера, 03:30
Билеты на электричку выросли в цене в Новосибирской области в 2023 году
1 января 11:41
В Новосибирске перенесли срок ввода кампуса НГУ на 2025 год
Вчера, 02:50
Новый современный вытрезвитель откроют в Новосибирске в 2023 году
Вчера, 07:31