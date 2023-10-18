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Девочка погибла

Четвероклассница погибла, выпав из окна гимназии под Новосибирском

18 октября 2023, 05:18
Фото: atas.info
Девочка погибла
В результате падения из окна гимназии в Новосибирской области погибла ученица 4 класса, причины трагедии расследуются.

В рабочем поселке Краснообск Новосибирской области погибла ученица четвертого класса. Утром 18 октября стали появляться новости о происшествии: девочка выпала из окна гимназии. Эту информацию подтвердили VN ru знакомые семьи и Следственный комитет.

Сейчас следствие выясняет все обстоятельства этой трагедии. В свою очередь, аппарат уполномоченного по правам ребенка заинтересовался этим инцидентом.

Среди родителей школьников в Краснообске распространяются сообщения о возможных причинах падения девочки — предполагается, что увлечение компьютерными играми могло спровоцировать ее поступок. Известно, что семья девочки была благополучной.

Новосибирский первоклассник выпал из окна — ведется следствие
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Эмилия Губарева#18+#Гимназия
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