Четвероклассница погибла, выпав из окна гимназии под Новосибирском

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
В рабочем поселке Краснообск Новосибирской области погибла ученица четвертого класса. Утром 18 октября стали появляться новости о происшествии: девочка выпала из окна гимназии. Эту информацию подтвердили VN ru знакомые семьи и Следственный комитет.
Сейчас следствие выясняет все обстоятельства этой трагедии. В свою очередь, аппарат уполномоченного по правам ребенка заинтересовался этим инцидентом.
Среди родителей школьников в Краснообске распространяются сообщения о возможных причинах падения девочки — предполагается, что увлечение компьютерными играми могло спровоцировать ее поступок. Известно, что семья девочки была благополучной.