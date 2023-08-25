В новосибирском Академгородке пенсионерка выпала из окна 8-го этажа и погибла

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Published Сегодня, 05:54
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25 августа в Советском районе произошло непредвиденная трагедия — на улице Арбузова пожилая женщина выпала с восьмого этажа и скончалась от полученных повреждений.
Инцидент произошел около 11.30 в первом подъезде высотного дома № 16 на улице Арбузова. Пенсионерка выпала из окна восьмого этажа на газон, получив травмы, несовместимые с жизнью.
На место происшествия прибыли две полицейские машины и скорая помощь. Медики подтвердили смерть женщины. Соседи рассказали, что она жила одна и почти не покидала свой дом.
По информации из источника «Родные берега», пенсионерка занималась мытьем окон в своей квартире и случайно упала.