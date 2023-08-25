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Вероятно, старушка мыла окна

В новосибирском Академгородке пенсионерка выпала из окна 8-го этажа и погибла

25 августа 2023, 05:54
Фото: Родные берега
Вероятно, старушка мыла окна
Пенсионерка, проживавшая одна в доме на улице Арбузова в Академгородке, выпала из окна 8-го этажа и скончалась от полученных травм.

25 августа в Советском районе произошло непредвиденная трагедия — на улице Арбузова пожилая женщина выпала с восьмого этажа и скончалась от полученных повреждений.

Инцидент произошел около 11.30 в первом подъезде высотного дома № 16 на улице Арбузова. Пенсионерка выпала из окна восьмого этажа на газон, получив травмы, несовместимые с жизнью.

На место происшествия прибыли две полицейские машины и скорая помощь. Медики подтвердили смерть женщины. Соседи рассказали, что она жила одна и почти не покидала свой дом.

По информации из источника «Родные берега», пенсионерка занималась мытьем окон в своей квартире и случайно упала.

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