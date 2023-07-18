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Под Новосибирском 5-летний мальчик выпал из окна на глазах родных

18 июля 2023, 08:16
Фото: СУ СК НСО/1Mi
Пятилетний мальчик выпал из окна 4 этажа дома
Пятилетний мальчик выпал из окна 4 этажа дома в Татарске Новосибирской области 18 июля. Эту информацию Atas.info подтвердил источник в правоохранительных органах.
«Ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил. Сейчас он находится под наблюдением врачей», — сообщили люди, знакомые с ситуацией.

По словам очевидцев, 5-летний мальчик в этот момент был дома с родственниками. Он проживает, по их мнению, в хорошей семье.

Теперь следователям предстоит выяснить, как получилось, что ребенок остался без присмотра возле открытого окна.

Напомним, ранее под окнами дома в Новосибирске нашли тело девушки. Местные жители предположили, что ее могли убить. Расследование ведут следователи.

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#Алина Шефер#18+#Дети#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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