Под Новосибирском 5-летний мальчик выпал из окна на глазах родных

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
«Ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил. Сейчас он находится под наблюдением врачей», — сообщили люди, знакомые с ситуацией.
По словам очевидцев, 5-летний мальчик в этот момент был дома с родственниками. Он проживает, по их мнению, в хорошей семье.
Теперь следователям предстоит выяснить, как получилось, что ребенок остался без присмотра возле открытого окна.
Напомним, ранее под окнами дома в Новосибирске нашли тело девушки. Местные жители предположили, что ее могли убить. Расследование ведут следователи.