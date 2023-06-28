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Из окна двадцатипятиэтажки на Романова выпала девушка

28 июня 2023, 14:01
Фото: ВК / АСТ-54
Обстоятельства трагедии устанавливаются

В Новосибирске из окна двадцатипятиэтажного дома выпала девушка

В Новосибирске из окна многоэтажного дома выпала молодая девушка. Причины трагедии пока неизвестны.

Как сообщает «НГС Новосибирск», инцидент произошел возле двадцатипятиэтажного дома по улице Романова, 60. Выходящий из подъезда очевидец услышал нечеловеческий вопль и глухой удар тела об асфальт. Сибиряк пытался вызвать «скорую помощь», но погибшая скончалась, не приходя в сознание.

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Происшествием уже занимаются правоохранительные органы.

«На месте происшествия работали сотрудники полиции. Все обстоятельства трагедии на улице Романова устанавливаются», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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В социальных сетях сообщают, что девушку уже забрали на судебно-медицинскую экспертизу. При этом многие новосибирцы почему-то считают, что имел место суицид. «Девушке нужна была помощь. Соболезную», — написал Игорь Кириченко. «Жаль, что рядом не было человека, который бы выслушал ее. Или помолчал вместе», — переживает Александра Федорова. «Депрессия?», — спрашивает Кристина Петрова.

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При этом хватает и откровенно нелепых, даже глумливых комментариев. «В России земли много. Стройте двухэтажки», — советует Евгений Орехов. «Арендную плату подняли», — сетует сибиряк под ником Трифон Сутулый. «Небезопасно совсем спроектированы пешеходные дороги на придомовых территориях», — возмущается Екатерина Юрьева.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Гибель#Полиция#Соцсети
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