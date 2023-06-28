Из окна двадцатипятиэтажки на Романова выпала девушка

В социальных сетях сообщают, что девушку уже забрали на судебно-медицинскую экспертизу. При этом многие новосибирцы почему-то считают, что имел место суицид. «Девушке нужна была помощь. Соболезную», — написал Игорь Кириченко. «Жаль, что рядом не было человека, который бы выслушал ее. Или помолчал вместе», — переживает Александра Федорова. «Депрессия?», — спрашивает Кристина Петрова.