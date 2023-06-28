Из окна двадцатипятиэтажки на Романова выпала девушка

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Как сообщает «НГС Новосибирск», инцидент произошел возле двадцатипятиэтажного дома по улице Романова, 60. Выходящий из подъезда очевидец услышал нечеловеческий вопль и глухой удар тела об асфальт. Сибиряк пытался вызвать «скорую помощь», но погибшая скончалась, не приходя в сознание.
Происшествием уже занимаются правоохранительные органы.
«На месте происшествия работали сотрудники полиции. Все обстоятельства трагедии на улице Романова устанавливаются», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В социальных сетях сообщают, что девушку уже забрали на судебно-медицинскую экспертизу. При этом многие новосибирцы почему-то считают, что имел место суицид. «Девушке нужна была помощь. Соболезную», — написал Игорь Кириченко. «Жаль, что рядом не было человека, который бы выслушал ее. Или помолчал вместе», — переживает Александра Федорова. «Депрессия?», — спрашивает Кристина Петрова.
При этом хватает и откровенно нелепых, даже глумливых комментариев. «В России земли много. Стройте двухэтажки», — советует Евгений Орехов. «Арендную плату подняли», — сетует сибиряк под ником Трифон Сутулый. «Небезопасно совсем спроектированы пешеходные дороги на придомовых территориях», — возмущается Екатерина Юрьева.