Труп мужчины нашли новосибирцы под окнами дома на Зорге

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
Инцидент произошел в пятницу, 23 июня на улице Зорге. Возле дома № 68 прохожие обнаружили тело мужчины.
Об этом стало известно из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Как предполагает автор поста, новосибирец мог выпасть из окна 4 этажа.
Эту информацию оперативно в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не подтвердили. Подробности происшествия выясняются.
Напомним, что в начале июня в Кировском районе из окна многоэтажки выпала девушка. Подоспевшие через десять минут медики зафиксировали смерть сибирячки.