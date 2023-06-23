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Труп мужчины нашли новосибирцы под окнами дома на Зорге

23 июня 2023, 05:42
Фото: 1MI
Мужчина погиб

В Новосибирске под окнами дома на Зорге прохожие нашли тело мужчины

Утром 23 июня в Кировском районе Новосибирска под окнами дома нашли тело мужчины, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел в пятницу, 23 июня на улице Зорге. Возле дома № 68 прохожие обнаружили тело мужчины.

Об этом стало известно из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Как предполагает автор поста, новосибирец мог выпасть из окна 4 этажа.

Эту информацию оперативно в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не подтвердили. Подробности происшествия выясняются.

Тело мужчины Тело мужчины
Тело мужчины
Фото: АСТ-54

Напомним, что в начале июня в Кировском районе из окна многоэтажки выпала девушка. Подоспевшие через десять минут медики зафиксировали смерть сибирячки.

В Кировском районе из окна многоэтажки выпала девушка: возможно убийство
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