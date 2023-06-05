Как удалось узнать «КП-Новосибирск» со слов подруги погибшей, женщине было 33 года, она переехала в Новосибирск из Коченево. Она воспитывала 17-летнего сына, но в последнее время он жил у бабушки. Подруги жили вместе. Вскоре у погибшей сибирячки появился возлюбленный, который устроил ее на работу в свою клининговую компанию.