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«Молила о помощи»: что известно о женщине, чье тело нашли под окнами в Новосибирске

5 июня 2023, 07:27
Фото: 1MI
Женщину упала с 7-го этажа
Ночью 3 июня в Новосибирске произошла трагедия: женщина упала из окна многоэтажного дома на улице Палласа в Кировском районе. Подруга погибшей считает, что ее могли убить.

Очевидцы рассказали, что они услышали крики о помощи, а затем страшный шум падения. Жители дома вызвали скорую, но прибывшие медики уже не смогли спасти женщину.

На место происшествия вызвали полицию. Было установлено, что в момент падения в квартире находился мужчина, проживавший с ней. Он был задержан для выяснения обстоятельств случившегося.

Как удалось узнать «КП-Новосибирск» со слов подруги погибшей, женщине было 33 года, она переехала в Новосибирск из Коченево. Она воспитывала 17-летнего сына, но в последнее время он жил у бабушки. Подруги жили вместе. Вскоре у погибшей сибирячки появился возлюбленный, который устроил ее на работу в свою клининговую компанию.

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Накануне подружка заметила, что женщина пришла с побоями, однако избил ли ее новый кавалер, неизвестно. 1 и 2 июня сибирячка пришла за вещами в квартиру, чтобы переехать к своему мужчине. 3 июня она погибла, а перед этим соседи слышали крики, а сама девушка звонила другой подруге и молила о помощи.

Когда трагедия произошла, мужчину задержали. Он плакал. Его подозревают в том, что он якобы толкнул женщину и та упала, однако эта версия не подтверждена.

Следственный комитет проводит доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Дальнейшее решение по делу будет принято по ее результатам.

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