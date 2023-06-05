Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Очевидцы рассказали, что они услышали крики о помощи, а затем страшный шум падения. Жители дома вызвали скорую, но прибывшие медики уже не смогли спасти женщину.
На место происшествия вызвали полицию. Было установлено, что в момент падения в квартире находился мужчина, проживавший с ней. Он был задержан для выяснения обстоятельств случившегося.
Как удалось узнать «КП-Новосибирск» со слов подруги погибшей, женщине было 33 года, она переехала в Новосибирск из Коченево. Она воспитывала 17-летнего сына, но в последнее время он жил у бабушки. Подруги жили вместе. Вскоре у погибшей сибирячки появился возлюбленный, который устроил ее на работу в свою клининговую компанию.
Накануне подружка заметила, что женщина пришла с побоями, однако избил ли ее новый кавалер, неизвестно. 1 и 2 июня сибирячка пришла за вещами в квартиру, чтобы переехать к своему мужчине. 3 июня она погибла, а перед этим соседи слышали крики, а сама девушка звонила другой подруге и молила о помощи.
Когда трагедия произошла, мужчину задержали. Он плакал. Его подозревают в том, что он якобы толкнул женщину и та упала, однако эта версия не подтверждена.
Следственный комитет проводит доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Дальнейшее решение по делу будет принято по ее результатам.