«Да ничего наша полиция не решает и не делает, меня в центре города вытащили из машины, втроём, отхреначили, потом посадили в свою машину и увезли для дальнейших разборок, так в нашей полиции не увидели состава преступления, сказали у вас же ничего не забрали и материального ущерба у вас нет. И жалоба в прокуратуру, тоже не помогла… Нет от них толку, поэтому на месте и по полной» — пишет комментатор под ником Андрей.