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Разгневанный отец «наказал» таксиста в Новосибирске: ребенок выпал при посадке в авто

5 июля 2023, 06:21
Фото: 1MI
Происшествия с такси происходят в Новосибирске случаются с пугающей регулярностью.
В телеграм канале АСТ-54 Black появилось видео избиения таксиста. Судя по комментариям, он тронулся на автомобиле в тот момент, когда ребенок еще не успел закрыть дверь.

Понять, что происходит на видео, размещенном в телеграм-канале ACT-54 Black, сложно — при первом взгляде это все похоже на драку водителей. Машины остановились и возле них один мужчина избивает другого, вытащив его из машины.

Но в комментариях Наталья Суворова пишет: «А то, что водитель такси посадил в машину мать с двумя детьми (9 лет и 6 месяцев) и поехал не дождавшись пока отец поставит коляску в багажник. Старший ребенок не закрыл дверь машины ещё, а он рванул с места, ребенок выпал из машины, мать кричала, просила остановиться. Отцу помогли добрые люди, догнали таксиста и он получил свое. Ещё и прав у него не оказалось российских. В психушку надо отправлять тех, кто принимает в такси таких».

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Эту версию подвергают сомнению: «А может водитель испугался, что его сейчас побьют, за то, что он отказал в поездке, так как ребенку 6 месяцев требуется автолюлька и решил отъехать от неадеквата, который агрегировал в адрес водителя и собирался его еще на адресе избить?»

Остальные комментаторы обсуждают хамство на дорогах, не вдаваясь в подробности. Другие призывают к справедливости полицию и тут же обсуждают, что полиция ничего не решает:

«Да ничего наша полиция не решает и не делает, меня в центре города вытащили из машины, втроём, отхреначили, потом посадили в свою машину и увезли для дальнейших разборок, так в нашей полиции не увидели состава преступления, сказали у вас же ничего не забрали и материального ущерба у вас нет. И жалоба в прокуратуру, тоже не помогла… Нет от них толку, поэтому на месте и по полной» — пишет комментатор под ником Андрей.

Что точно произошло, сложно понять даже по комментариям, потому что по ним видно, что даже комментаторы этого до конца не понимают.

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#Ольга Храмушкина#Драка#Таксист#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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