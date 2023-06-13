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Начал его трясти: в Новосибирске мужчины устроили разборки с ребенком на плечах

13 июня 2023, 02:50
Фото: Новосибирск с огоньком
Ребенок остался один на парковке

В Новосибирске мужчины устроили разборки с ребенком на плечах

В Новосибирске произошёл конфликт между двумя мужчинами. Один из них начал спорить со своим знакомым, который нес на плечах ребёнка. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

Конфликт возник на парковке возле жилых домов, но точное место не называется. В опубликованном видео видно, как мужчина в синей куртке преследует своего знакомого, несущего на плечах ребёнка.

В итоге отец остановился, схватил своего товарища за одежду и стал трясти его. Сообщается, что ребёнок не пострадал.

Ключевым моментом видео является то, что мужчины оставили ребёнка на парковке и ушли за угол дома, чтобы разрешить конфликт.

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