Начал его трясти: в Новосибирске мужчины устроили разборки с ребенком на плечах

В Новосибирске мужчины устроили разборки с ребенком на плечах

В Новосибирске произошёл конфликт между двумя мужчинами. Один из них начал спорить со своим знакомым, который нес на плечах ребёнка. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».