Начал его трясти: в Новосибирске мужчины устроили разборки с ребенком на плечах

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
Modified Сегодня, 02:52
Updated Сегодня, 02:52
Конфликт возник на парковке возле жилых домов, но точное место не называется. В опубликованном видео видно, как мужчина в синей куртке преследует своего знакомого, несущего на плечах ребёнка.
В итоге отец остановился, схватил своего товарища за одежду и стал трясти его. Сообщается, что ребёнок не пострадал.
Ключевым моментом видео является то, что мужчины оставили ребёнка на парковке и ушли за угол дома, чтобы разрешить конфликт.