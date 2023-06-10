Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Новосибирцы стали свидетелями тревожной сцены: на подоконнике второго этажа дома по улице Титова, 196 в Ленинском районе стоял раздетый мальчик дошкольного возраста. Родителей рядом не наблюдалось. Обеспокоенные прохожие начали ругать ребенка и требовать, чтобы он немедленно слез с окна.
Как сообщают очевидцы в телеграм-канале АСТ-54 Black, мальчик послушался. Люди сообщили об инциденте в полицию. Региональное управление МВД пока не комментировало случившееся.