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Раздетый ребенок на подоконнике многоэтажки напугал новосибирцев

10 июня 2023, 03:56
Фото: 1MI
Об инциденте свидетели сообщили в полицию
В окне многоэтажного дома в Ленинском районе Новосибирска был замечен ребенок, стоящий на подоконнике. Прохожим удалось уговорить ребенка вернуться в квартиру

Новосибирцы стали свидетелями тревожной сцены: на подоконнике второго этажа дома по улице Титова, 196 в Ленинском районе стоял раздетый мальчик дошкольного возраста. Родителей рядом не наблюдалось. Обеспокоенные прохожие начали ругать ребенка и требовать, чтобы он немедленно слез с окна.

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Фото: t.me/teleact54

Как сообщают очевидцы в телеграм-канале АСТ-54 Black, мальчик послушался. Люди сообщили об инциденте в полицию. Региональное управление МВД пока не комментировало случившееся.

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#Инцидент#Окно#Ребенок#Общество#Новосибирск
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