Труба, упавшая с крыши дома в Новосибирске, проломила голову 9-летнему мальчику

На место прибыла скорая, которая вынуждена была наложить на раны парня несколько швов и настоятельно порекомендовала обратиться к окулисту, хирургу и неврологу. Уточняется, что здание, с которого выпал кусок металла, находится на стадии ремонта, а после произошедшего инцидента строители натянули ограничительные ленты.