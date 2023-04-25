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Труба, упавшая с крыши дома в Новосибирске, проломила голову 9-летнему мальчику

25 апреля 2023, 07:41
Фото: 1MI
Железка упала с крыши на голову ребенка в Новосибирске

В Новосибирске труба упала с крыши дома на голову 9-летнему мальчику

Часть металлической трубы со здания на улице Богдана Хмельницкого упала на голову 9-летнего мальчика в Новосибирске. Об этом ЧП рассказала его мама.

Женщина сообщила, что ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Сама она забежала в ближайшее здание, чтобы остановить кровотечение до приезда помощи.

На место прибыла скорая, которая вынуждена была наложить на раны парня несколько швов и настоятельно порекомендовала обратиться к окулисту, хирургу и неврологу. Уточняется, что здание, с которого выпал кусок металла, находится на стадии ремонта, а после произошедшего инцидента строители натянули ограничительные ленты.

В настоящее время по данному случаю проводится проверка. Об этом сообщает НГС.

Напомним, ранее ребенок сломал позвоночник, поскользнувшись на лестнице в гололед в Новосибирске.

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#Алина Шефер#Дети#ЧП#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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