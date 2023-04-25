Труба, упавшая с крыши дома в Новосибирске, проломила голову 9-летнему мальчику

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Женщина сообщила, что ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Сама она забежала в ближайшее здание, чтобы остановить кровотечение до приезда помощи.
На место прибыла скорая, которая вынуждена была наложить на раны парня несколько швов и настоятельно порекомендовала обратиться к окулисту, хирургу и неврологу. Уточняется, что здание, с которого выпал кусок металла, находится на стадии ремонта, а после произошедшего инцидента строители натянули ограничительные ленты.
В настоящее время по данному случаю проводится проверка. Об этом сообщает НГС.
Напомним, ранее ребенок сломал позвоночник, поскользнувшись на лестнице в гололед в Новосибирске.