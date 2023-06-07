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Собака упала с балкона на припаркованный автомобиль в Новосибирске

7 июня 2023, 01:53
Фото: 1MI
Животное выжило

В Новосибирске собака упала с балкона на припаркованный автомобиль

Собака при загадочных обстоятельствах свалилась с балкона дома в Новосибирске, о чем стало известно из ВК-группы «АСТ-54».

Инцидент произошел 6 июня рано утром. С балкона одной из многоэтажек на улице Есенина свалился пес. Удар пришелся на припаркованный автомобиль.

Несколько минут до этого жильцы видели, как собака бегала по общему балкону. В записи камер видеонаблюдения было замечено, что мужчина привел пса в подъезд в 5:15 утра.

Один из пользователей социальной сети уверен, что упавшая собака не могла выпасть с балкона самостоятельно, так как высота перил там около 1,2 метра, а расстояние до места падения составляло 4 метра.

Происшествие привело к повреждению лобового стекла припаркованного автомобиля. Владелец машины уже заявил о случившемся в полицию. Собака выжила и сразу убежала с места происшествия. Местным жителям хочется, чтобы ответственность за произошедшее была возложена на хозяина животного.

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#Эмилия Губарева#Собака#Животное#Животные#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск#18+
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