Живодер избил французского бульдога в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:40
Местный житель избил французского бульдога прямо на тротуаре, вызвав возмущение в округе. Инцидент был заснят на видеокамеру персональной системы безопасности, установленной в этом районе. Несколько дней спустя запись попала в социальные сети, вызвав общественную реакцию.
Подписчики паблика выразили своё одобрение в отношении применения статьи по жестокому обращению с животными к обидчику, осуждая случившееся. Однако другие участники обсуждения защищают нападавшего. По их мнению, у человека мог испортиться день, что вызвало такую агрессию.
Независимо от точки зрения, жильцы города призывают быть внимательным к окружающим и не проявлять жестокости к животным.
«Убегала видимо, ловил её пол ночи, нервы сдали»;
«Как забрать у этого черта собаку».