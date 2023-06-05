Живодер избил французского бульдога в Новосибирске

Подписчики паблика выразили своё одобрение в отношении применения статьи по жестокому обращению с животными к обидчику, осуждая случившееся. Однако другие участники обсуждения защищают нападавшего. По их мнению, у человека мог испортиться день, что вызвало такую агрессию.