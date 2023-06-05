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Живодер избил французского бульдога в Новосибирске

5 июня 2023, 04:38
Фото: 1MI
Новосибирцы шокированы таким поступком

В Новосибирске живодер избил собаку на улице Андрея Рублева

Жители Новосибирска рассказали о насилии над псом на улице Андрея Рублева. Об этом сообщается в ВК-группе «АСТ-54».

Местный житель избил французского бульдога прямо на тротуаре, вызвав возмущение в округе. Инцидент был заснят на видеокамеру персональной системы безопасности, установленной в этом районе. Несколько дней спустя запись попала в социальные сети, вызвав общественную реакцию.

Подписчики паблика выразили своё одобрение в отношении применения статьи по жестокому обращению с животными к обидчику, осуждая случившееся. Однако другие участники обсуждения защищают нападавшего. По их мнению, у человека мог испортиться день, что вызвало такую агрессию.

Независимо от точки зрения, жильцы города призывают быть внимательным к окружающим и не проявлять жестокости к животным.

«Убегала видимо, ловил её пол ночи, нервы сдали»;
«Как забрать у этого черта собаку».
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#Нападение#Животные#Собака#Общество#Новосибирск#18+#Эмилия Губарева
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