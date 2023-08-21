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На первом снимке мужчина упал, а на втором его снимают спасатели

Новосибирец выпал из окна 3-го этажа дома на Сибиряков-Гвардейцев — ФОТО

21 августа 2023, 02:42
Фото: atas.info
На первом снимке мужчина упал, а на втором его снимают спасатели

В Новосибирске мужчина выпал из окна 3-го этажа дома на Сибиряков-Гвардейцев

Мужчина при неизвестных обстоятельствах выпал из окна квартиры на левом берегу. Подробности происшествия рассказали в МАСС.

Как уточнили спасатели МАСС, инцидент произошел в Кировском районе 20 августа в 20:46. Из окна дома на улице Сибиряков-Гвардейцев выпал мужчина. Падение было с 3-го этажа.

Новосибирец приземлился на пристройку. С травмой ноги его спустили вниз и передали бригаде скорой, фото передали Атас.инфо свидетели данного происшествия. Медики оказали необходимую помощь мужчине 1979 года рождения.

Напомним, что ранее в Новосибирске нашли тело молодого человека под окнами общежития на ул. Связистов. Произошло все 22 июля.

В Новосибирске нашли тело молодого человека под окнами общежития на ул. Связистов
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