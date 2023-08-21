Новосибирец выпал из окна 3-го этажа дома на Сибиряков-Гвардейцев — ФОТО

Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
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Как уточнили спасатели МАСС, инцидент произошел в Кировском районе 20 августа в 20:46. Из окна дома на улице Сибиряков-Гвардейцев выпал мужчина. Падение было с 3-го этажа.
Новосибирец приземлился на пристройку. С травмой ноги его спустили вниз и передали бригаде скорой, фото передали Атас.инфо свидетели данного происшествия. Медики оказали необходимую помощь мужчине 1979 года рождения.
Напомним, что ранее в Новосибирске нашли тело молодого человека под окнами общежития на ул. Связистов. Произошло все 22 июля.