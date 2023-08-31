Подросток-руфер залез на крышу 5-этажного дома в Новосибирске и не смог слезть

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Published Сегодня, 02:36
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Как уточнили в ВК-группе спасателей МАСС, инцидент произошел 30 августа около 21:40.
На улице Первомайская подросток залез на крышу 5-этажного жилого дома. Сделал он это по пожарной лестница. А вот спуститься самостоятельно не смог.
Тогда позвонили спасателям. Однако в пути следования вызов отменили. На место приехали полицейские, а бедолагу сняли с препятствия.
Напомним, ранее на левом берегу мужчина выпал из окна. Читайте, как его спасали.