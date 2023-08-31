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Подросток не смог слезть

Подросток-руфер залез на крышу 5-этажного дома в Новосибирске и не смог слезть

31 августа 2023, 02:36
Фото: 1MI
Подросток не смог слезть

В Новосибирске подросток забрался на крышу 5-этажного дома и не мог слезть

В Первомайском районе Новосибирска подросток не смог слезть с крыши из-за высоты.

Как уточнили в ВК-группе спасателей МАСС, инцидент произошел 30 августа около 21:40.

На улице Первомайская подросток залез на крышу 5-этажного жилого дома. Сделал он это по пожарной лестница. А вот спуститься самостоятельно не смог.

Тогда позвонили спасателям. Однако в пути следования вызов отменили. На место приехали полицейские, а бедолагу сняли с препятствия.

Напомним, ранее на левом берегу мужчина выпал из окна. Читайте, как его спасали.

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#Общество#Новосибирск#Подростки#МАСС#Эмилия Губарева#Спасатели МАСС
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