Подросток прокатился на капоте машины по ночному Новосибирску и снимал себя на видео

Подросток ехал домой со своими друзьями: сначала он записывал видео сам, а затем его снимали из салона автомобиля, который шел рядом. В то время, как машины пролетали мимо, парень успевал перекрикиваться с проходящими девушками. По всей видимости, инцидент случился на улице Серебренниковской.