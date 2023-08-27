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Парень опасно сидел на капоте

Подросток прокатился на капоте машины по ночному Новосибирску и снимал себя на видео

27 августа 2023, 04:50
Фото: 1MI
Парень опасно сидел на капоте

В Новосибирске подросток катался на капоте машины и снимал себя на видео

Подросток из Новосибирска снял на видео, как он катается на капоте машины по ночным улицам города, что вызвало негативные комментарии в соцсетях, а полиция предупредила о возможном штрафе в размере 1000 рублей.

Прошлой ночью в Новосибирске подросток решил устроить экстремальную поездку на капоте автомобиля. Он снял происходящее на видеокамеру своего телефона, а позже ролик появился в Сети.

Подросток ехал домой со своими друзьями: сначала он записывал видео сам, а затем его снимали из салона автомобиля, который шел рядом. В то время, как машины пролетали мимо, парень успевал перекрикиваться с проходящими девушками. По всей видимости, инцидент случился на улице Серебренниковской.

Жители Новосибирска, обсуждая этот случай в социальных сетях, выразили свое возмущение и считают поведение подростка опасным и безрассудным. Водителю грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей согласно статье за нарушение правил перевозки людей вне кабины автомобиля.

Фото: Telegram-канал АСТ-54 Black
Голая девушка сверкала прелестями из люка автомобиля, катаясь по Новосибирску
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#Транспорт#Новосибирск#Эмилия Губарева
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