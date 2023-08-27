Подросток прокатился на капоте машины по ночному Новосибирску и снимал себя на видео

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
Прошлой ночью в Новосибирске подросток решил устроить экстремальную поездку на капоте автомобиля. Он снял происходящее на видеокамеру своего телефона, а позже ролик появился в Сети.
Подросток ехал домой со своими друзьями: сначала он записывал видео сам, а затем его снимали из салона автомобиля, который шел рядом. В то время, как машины пролетали мимо, парень успевал перекрикиваться с проходящими девушками. По всей видимости, инцидент случился на улице Серебренниковской.
Жители Новосибирска, обсуждая этот случай в социальных сетях, выразили свое возмущение и считают поведение подростка опасным и безрассудным. Водителю грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей согласно статье за нарушение правил перевозки людей вне кабины автомобиля.