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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Как моют окна

Как правильно мыть окна: 5 шагов до идеальной чистоты

22 марта 2024, 12:28
Фото: 1MI
Как моют окна
Весна пришла, а это значит, что нужно мыть окна, ведь за зиму они накопили много серой пыли. Atas.info нашел практические советы по мытью окон.

Чем мыть окна

Для очистки стекол и рам от загрязнений существует много специальных приспособлений. Выбирайте пористую губку с разными жесткостями сторон. Мягкой половинкой промывайте стекло, а жесткой удаляйте застарелые загрязнения. Вам также понадобятся впитывающие салфетки из микрофибры, которые не оставляют разводов. Двухсторонний сгон или скребок для окон с длинной губкой из поролона или микрофибры также будут полезны. Магнитные губки особенно удобны для мытья окон на верхних этажах. Если у вас нет специальных инструментов, то можно обойтись хорошо впитывающими тряпками и обычной губкой.

Окна лучше мыть с помощью средствОкна лучше мыть с помощью средств
Окна лучше мыть с помощью средств
Фото: 1MI

Какими средствами мыть окна

Для мытья окон понадобятся разные средства. Для стекол лучше использовать состав на основе спирта во флаконе с пульверизатором. Такой состав легко наносится и оставляет минимум разводов. Для рам подбирайте подходящее средство, учитывая материал. Например, для пластика не рекомендуется использовать абразивные средства, а для окрашенного дерева — содовые растворы.

Что поможет в моейке оконЧто поможет в моейке окон
Что поможет в моейке окон
Фото: 1MI

Чтобы достичь идеальной чистоты окон, следуйте этим пяти шагам:

  1. Уберите все лишнее с подоконника и очистите его полностью.
  2. Начните мыть окна с рам. Смочите их водой, промойте подходящим средством и высушите.
  3. Очистите фурнитуру окна, особенно резиновые уплотнители, металлические элементы и дренажные отверстия.
  4. Нанесите специальное средство для стекол или воспользуйтесь пульверизатором. Если стекло сильно запыленное, предварительно протрите его. Затем нанесите моющий состав, протрите тряпкой и отполируйте салфеткой.
  5. Очистите подоконник, используя любое подходящее средство.
  6. После влажной уборки рекомендуется смазать всю металлическую фурнитуру машинным маслом для продления ее срока службы. Резиновые уплотнители на пластиковых окнах можно смазывать специальным раствором с силиконом, чтобы сохранить их пластичность и предотвратить трещины.
Полезные советы для мытья оконПолезные советы для мытья окон
Полезные советы для мытья окон
Фото: 1MI

Если у вас очень большие окна и вам трудно достать до каждого уголка стеклянной поверхности, рекомендуется использовать двусторонний сгон с телескопической ручкой. Сначала смочите губку в чистой воде и протрите стекло. Затем нанесите на губку моющее средство и отмойте стекло до блеска.

Поверните сгон и прижмите скребок к верхней части окна, затем проведите его вниз. Высушите резиновый сгон и повторите операцию до очистки всей поверхности. Таким образом, вы сможете быстро и легко очистить даже самые большие и грязные окна.

Напомним, ранее мы написали 13 советов, чтобы поймать весеннее настроение. В списке есть и прогулка, и субботник и мойка окон.

Как встретить весну в Новосибирске — 13 лайфхаков провести время с пользой
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