Как правильно мыть окна: 5 шагов до идеальной чистоты

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Для очистки стекол и рам от загрязнений существует много специальных приспособлений. Выбирайте пористую губку с разными жесткостями сторон. Мягкой половинкой промывайте стекло, а жесткой удаляйте застарелые загрязнения. Вам также понадобятся впитывающие салфетки из микрофибры, которые не оставляют разводов. Двухсторонний сгон или скребок для окон с длинной губкой из поролона или микрофибры также будут полезны. Магнитные губки особенно удобны для мытья окон на верхних этажах. Если у вас нет специальных инструментов, то можно обойтись хорошо впитывающими тряпками и обычной губкой.
Для мытья окон понадобятся разные средства. Для стекол лучше использовать состав на основе спирта во флаконе с пульверизатором. Такой состав легко наносится и оставляет минимум разводов. Для рам подбирайте подходящее средство, учитывая материал. Например, для пластика не рекомендуется использовать абразивные средства, а для окрашенного дерева — содовые растворы.
Если у вас очень большие окна и вам трудно достать до каждого уголка стеклянной поверхности, рекомендуется использовать двусторонний сгон с телескопической ручкой. Сначала смочите губку в чистой воде и протрите стекло. Затем нанесите на губку моющее средство и отмойте стекло до блеска.
Поверните сгон и прижмите скребок к верхней части окна, затем проведите его вниз. Высушите резиновый сгон и повторите операцию до очистки всей поверхности. Таким образом, вы сможете быстро и легко очистить даже самые большие и грязные окна.
Напомним, ранее мы написали 13 советов, чтобы поймать весеннее настроение. В списке есть и прогулка, и субботник и мойка окон.