Как правильно мыть окна: 5 шагов до идеальной чистоты

Для очистки стекол и рам от загрязнений существует много специальных приспособлений. Выбирайте пористую губку с разными жесткостями сторон. Мягкой половинкой промывайте стекло, а жесткой удаляйте застарелые загрязнения. Вам также понадобятся впитывающие салфетки из микрофибры, которые не оставляют разводов. Двухсторонний сгон или скребок для окон с длинной губкой из поролона или микрофибры также будут полезны. Магнитные губки особенно удобны для мытья окон на верхних этажах. Если у вас нет специальных инструментов, то можно обойтись хорошо впитывающими тряпками и обычной губкой.