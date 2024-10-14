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2024
Новосибирский зоопарк меняет график работы — причины и сроки
В связи с сокращением светового дня и похолоданием в Новосибирском зоопарке меняется график посещения.
14 октября, 05:22
Новосибирский зоопарк изменил режим работы: называем время открытия и закрытия
Зоопарк объявил об изменении времени работы с 28 марта. Теперь полюбоваться животными можно дольше.
28 марта, 02:50
2023
В Новосибирске цены на балет «Щелкунчик» в НОВАТе взлетели до 20 тысяч рублей
Цены на билеты на балет «Щелкунчик» в НОВАТе варьируются от 2500 до 20 тысяч рублей.
9 ноября 2023, 01:31
В кассах на станции метро «Спортивная» поставили бронированные стекла
В новой станции новосибирского метро будут установленны современные стеклопакеты, способные выдержать выстрел из винтовки.
18 января 2023, 07:20

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