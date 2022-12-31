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Завершен опрос о развитии метро Новосибирска: нужна новая линия в Калининский район

Сегодня, 09:52
Фото: atas.info
Половина горожан недовольна существующим положением дел в метрополитене

Новосибирцы высказалась о развитии метро: нужно строительство новой линии

31 декабря на портале "Госуслуги" завершается опрос о том, как новосибирцы видят развитие метрополитена. И эти взгляды не совпадают с планами городских властей

С завершением 2022 года заканчивается и опрос о развитии метро Новосибирска, идущий на портале "Госуслуги". И хотя на момент написания материала до окончания голосования осталось еще несколько часов, вряд ли его результаты заметно изменятся.

В интернет-голосовании приняли участие более 15 тысяч новосибирце, 45% опрошенных сообщили, что пользуются услугами метрополитена ежедневно, еще 24% совершают поездки в подземке несколько раз в неделю. Почти половина (48.9%) участников опроса заявили, что "совершенно неудовлетворены" развитием новосибирского метро. Полностью довольных текущей схемой метро оказалось всего 4.5%.

С тем, что развитие метро в Новосибирске необходимо, согласно абсолютное большинство (99.7%) принявших участие в голосовании.

При этом большинство выступает не за продление существующих, а за строительство новой линии метрополитена. Такого мнения придерживается 48.2% участников опроса, почти столько же людей, сколько оказались категорически недовольны существующим положением.

За строительство новых станций на Ленинской линии выступают 36%, а на Дзержинской – 14.7%

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И наконец, в ответах на вопрос, где лучше всего строить новую станцию метро, с большим отрывом (31.9%) лидирует Калининский район. На втором месте Кировский (25.3%), замыкает тройку Ленинский район (17.1%). Стоит заметить, что у городских властей нет в планах продления метрополитена ни в сторону Родников/Снегирей, ни в сторону Затулинки. Показателен пример, когда мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время прямого эфира на своей странице во "ВКонтакте" рассмеялся в ответ на вопрос горожанина, когда будет построена линия метро до площади Кирова.

По словам главы муниципалитета, теоретически существуют планы на завершение Дзержинской линии и продление Ленинской линии до площади Станиславского.  Что же касается реальности, то речь идет только о завершении строительства станции "Спортивная".

В свою очередь, признанный эксперт в области городского электротранспорта, заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин неоднократно подчеркивал: решить проблему транспортной доступности отдаленных микрорайонов реально можно только за счет строительства обособленных трамвайных веток.

 

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