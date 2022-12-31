И наконец, в ответах на вопрос, где лучше всего строить новую станцию метро, с большим отрывом (31.9%) лидирует Калининский район. На втором месте Кировский (25.3%), замыкает тройку Ленинский район (17.1%). Стоит заметить, что у городских властей нет в планах продления метрополитена ни в сторону Родников/Снегирей, ни в сторону Затулинки. Показателен пример, когда мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время прямого эфира на своей странице во "ВКонтакте" рассмеялся в ответ на вопрос горожанина, когда будет построена линия метро до площади Кирова.