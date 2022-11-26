После лицо градоначальника вновь приняло серьезное выражение, и мэр рассказал о планах развития метро. По словам Анатолия Локтя, ветки метро до площади Кирова нет даже в проекте. Теоретически существуют планы на завершение Дзержинской линии и продление Ленинской линии до площади Станиславского. Что же касается реальности, то речь идет только о завершении строительства станции "Спортивная".