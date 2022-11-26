atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Вопрос о строительстве метро до площади Кирова рассмешил мэра Новосибирска

Сегодня, 05:51
Фото: atas.info
Станции метро на площади Кирова нет даже в проекте

Мэр Новосибирска смехом встретил вопрос о строительстве метро до площади Кирова

В ходе прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Анатолий Локоть не смог сдержать улыбки, когда подписчик спросил мэра о планах по строительству станции метро на площади Кирова

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время прямого эфира на своей странице во "ВКонтакте" рассмеялся в ответ на вопрос горожанина, когда будет построена линия метро до площади Кирова.

После лицо градоначальника вновь приняло серьезное выражение, и мэр рассказал о планах развития метро. По словам Анатолия Локтя, ветки метро до площади Кирова нет даже в проекте. Теоретически существуют планы на завершение Дзержинской линии и продление Ленинской линии до площади Станиславского.  Что же касается реальности, то речь идет только о завершении строительства станции "Спортивная".

Читайте также:
В Новосибирске проезд в метро подорожает до 30 рублей: решение принятоНастоящее столпотворение: в новосибирском метро произошел сбой оплатыПервая вывеска появилась на станции новосибирского метро "Спортивная"
#Транспорт#Новосибирск#Анатолий Локоть#Метро#Строительство
Подпишитесь
Скандалы, фальсификации, обман - общественные обсуждения застройки в Новосибирске
24 ноября 08:33
В Новосибирске стали известны претенденты на строительство мусорных полигонов
Вчера, 08:07
Двухмесячный младенец умер в Чистоозерной ЦРБ под Новосибирском
Вчера, 06:04
Погиб в горящем клубе: на шоу «Малахов» рассказали историю военного из Бердска
Вчера, 03:16
Ледовый городок-2023 на Михайловской набережной Новосибирска: тематика, дата открытия
Вчера, 08:57
Названы места, где новосибирцы чаще всего падают на льду
Вчера, 06:32