atas.info
ГлавноеВсе новости

Первая вывеска появилась на станции новосибирского метро "Спортивная"

Сегодня, 15:16
Фото: ООО “СпецТрансСтрой”
Вывеска на станции "Спортивной"
В Новосибирске на входе в строящуюся станцию метро “Спортивная” установили первую вывеску, сообщает подрядчик ООО “СпецТрансСтрой”.

“Всего их (вывесок - прим. ред.) будет пять. Они сделаны из алюминиевого сплава, под ними - лайтбоксы, просвечивающие надписи”, - говорится в сообщении.

В компании добавили, что фасадные работы близки к завершению - “устанавливаются последние витражи”.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть опроверг сообщение о том, что объект не успеют сдать в 2022 году.

Однако открытие станции откладывалось уже два раза. Изначально “Спортивную” должны были закончить в сентябре этого года, но сдвинули сроки сначала на октябрь, а потом на декабрь.

На станции новосибирского метро "Спортивная" установили цветовые датчики
Узнать подробнее
#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Станция спортивная#Вывеска
Подпишитесь
Высотка и 430 квартир вместо «Универсама»: как мэрия продавливает перезонирование
Вчера, 03:02
Жителей Новосибирска возмутила грязь на дорогах от реагента «Бионорд»
Сегодня, 06:45
Мать загадочно убитой девушки под Новосибирском пришла к Малахову
Сегодня, 01:24
Поезд Деда Мороза прибыл в Новосибирск 24 ноября
Сегодня, 03:58
Скандалы, фальсификации обман - общественные обсуждения застройки в Новосибирске
Сегодня, 08:33
Детей-героев наградили в Новосибирске: что они сделали
Сегодня, 07:50