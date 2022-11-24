Первая вывеска появилась на станции новосибирского метро "Спортивная"

“Всего их (вывесок - прим. ред.) будет пять. Они сделаны из алюминиевого сплава, под ними - лайтбоксы, просвечивающие надписи”, - говорится в сообщении.
В компании добавили, что фасадные работы близки к завершению - “устанавливаются последние витражи”.
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть опроверг сообщение о том, что объект не успеют сдать в 2022 году.
Однако открытие станции откладывалось уже два раза. Изначально “Спортивную” должны были закончить в сентябре этого года, но сдвинули сроки сначала на октябрь, а потом на декабрь.