Сбой замечен на станциях «Заельцовская» и «Золотая Нива». В метро настоящее столпотворение.
Люди рассчитываются через терминал у дежурного, как в автобусе. Из-за этого образовалась очередь у турникетов.
О причинах сбоя пока неизвестно. Пассажиры могут рассчитаться только банковскими картами или жетонами.
Напомним, что скоро в метро повысится стоимость проезда. Сейчас жетон стоит 27 рублей, а с середины декабря стоимость составит 30 рублей.
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