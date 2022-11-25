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Настоящее столпотворение: в новосибирском метро произошел сбой оплаты

Сегодня, 02:27
Фото: atas.info
Очередь собралась у турникетов

В метро Новосибирска пассажиры не могут рассчитаться транспортными картами

25 ноября пассажиры метро в Новосибирске не могут рассчитаться транспортными картами.

Сбой замечен на станциях «Заельцовская» и «Золотая Нива». В метро настоящее столпотворение.

Люди рассчитываются через терминал у дежурного, как в автобусе. Из-за этого образовалась очередь у турникетов.

О причинах сбоя пока неизвестно. Пассажиры могут рассчитаться только банковскими картами или жетонами.  

В Новосибирске проезд в метро подорожает до 30 рублей: решение принято
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Напомним, что скоро в метро повысится стоимость проезда. Сейчас жетон стоит 27 рублей, а с середины декабря стоимость составит 30 рублей. 

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Метро
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