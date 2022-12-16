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Две станции метро введут на Ленинской линии до 2030 года

Сегодня, 15:38
Фото: 1MI
Ежедневный пассажиропоток в новосибирском метро составляет 206 тысяч человек

В Новосибирске планируют ввести новые станции метро на левом берегу до 2030 года

Станции «Площадь Станиславского» и «Троллейная» появится на левом берегу и строить их будут в Ленинском районе на улицах Широкой, Станиславского, Связистов и Титова.

Информация об этом появилась на сайте мэрии Новосибирска.

Напомним, что месяц назад депутат Законодательного собрания Владимир Анисимов говорил, что вместо станций на Ленинской линии следует построить станцию на Петропавловской. Вторую станцию, «Южную», следует расположить западнее площади Станиславского. Стоимость станций депутат оценил в 6,5 млрд рублей, а деньги предложил привлечь за счет реновации близлежащих территорий.

Ему возразила депутат Светлана Каверзина. Она расценила строительство Петропавловской станции нецелесообразным, предложила продолжить Ленинскую линию и построить станцию на площади Станиславского, которая представляет собой оживленный транспортный узел для жителей микрорайонов.

Информация о строительстве станций на Ленинской линии появилась на сайте администрации Новосибирска.

Ранее сообщалось, когда достроят Дзержинскую ветку метро в Новосибирске.

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#Транспорт#Новосибирск#Метро#Станция#Ленинская линия
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