Две станции метро введут на Ленинской линии до 2030 года

Информация об этом появилась на сайте мэрии Новосибирска.
Напомним, что месяц назад депутат Законодательного собрания Владимир Анисимов говорил, что вместо станций на Ленинской линии следует построить станцию на Петропавловской. Вторую станцию, «Южную», следует расположить западнее площади Станиславского. Стоимость станций депутат оценил в 6,5 млрд рублей, а деньги предложил привлечь за счет реновации близлежащих территорий.
Ему возразила депутат Светлана Каверзина. Она расценила строительство Петропавловской станции нецелесообразным, предложила продолжить Ленинскую линию и построить станцию на площади Станиславского, которая представляет собой оживленный транспортный узел для жителей микрорайонов.
Информация о строительстве станций на Ленинской линии появилась на сайте администрации Новосибирска.
Ранее сообщалось, когда достроят Дзержинскую ветку метро в Новосибирске.