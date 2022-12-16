Две станции метро введут на Ленинской линии до 2030 года

Напомним, что месяц назад депутат Законодательного собрания Владимир Анисимов говорил, что вместо станций на Ленинской линии следует построить станцию на Петропавловской. Вторую станцию, «Южную», следует расположить западнее площади Станиславского. Стоимость станций депутат оценил в 6,5 млрд рублей, а деньги предложил привлечь за счет реновации близлежащих территорий.