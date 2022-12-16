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Развитие Дзержинской ветки метро в Новосибирске возобновят после сдачи Спортивной

Сегодня, 06:56
Фото: atas.info
Станция "Березовая" - Дзержинская ветка метро в Новосибирске

Когда достроят Дзержинскую ветку метро в Новосибирске, рассказал губернатор Травников

Завершение работ на станции метро "Спортивная" и всех прилегающих сооружений сейчас в приоритете, как только эти работы будут закончены, возобновятся работы по развитию Дзержинской ветки метро, сообщил 16 декабря 2022 года на подведении Итогов года губернатор Травников.По

"Вот завершим большой комплекс работ по ЛДС, по станции метро "Спортивная", и после этого будет определенное кардинальное решение по развитию метро в Новосибирске. Мое мнение - документации на данный момент нет и в ближайшее время никакого положительного заключения экспертизы ждать не следует", - рассказал о перспективах развития Дзержинской ветки метро губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Речь идет о проектно-сметной документации для строительства Дзержинской ветки метро, сроки и степень готовности которой на данный момент неизвестны.

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О сроках сдачи станции "Спортивная" губернатор отметил, что по заверениям мэрии, работы будут завершены в декабре. Но акты сдачи объекта можно будет подписать только после принятия всех работ и документации.

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#Ольга Храмушкина#Общество#Транспорт#Город#Пресс-конференция губернатора об итогах 2022 года в Новосибирске#Новосибирск#Новосибирская область#Метро#Станция спортивная#Губернатор#Андрей Травников
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