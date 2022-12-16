"Вот завершим большой комплекс работ по ЛДС, по станции метро "Спортивная", и после этого будет определенное кардинальное решение по развитию метро в Новосибирске. Мое мнение - документации на данный момент нет и в ближайшее время никакого положительного заключения экспертизы ждать не следует", - рассказал о перспективах развития Дзержинской ветки метро губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Речь идет о проектно-сметной документации для строительства Дзержинской ветки метро, сроки и степень готовности которой на данный момент неизвестны.