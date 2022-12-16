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Губернатор Травников назвал сроки сдачи ЛДС в Новосибирске

Сегодня, 07:10
Фото: atas.info
Губернатор Травников назвал сроки сдачи ЛДС в Новосибирске
Основные работы по строительству ЛДС в Новосибирске завершат в декабре 2022 года. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции 16 декабря губернатор Андрей Травников.

Глава региона пояснил, что сроки сдачи объекта варьировались из-за проблем с поставками важного оборудования. Речь о системах безопасности, без которых на ледовую арену нельзя массово пускать людей.

«Строительство арены завершим в декабре. Сейчас идет подготовка документов к сдаче, однако пока зрителей туда не заведем. Без пожарных систем и сигнализации - это невозможно», - сказал Травников.

Также губернатор Новосибирской области отметил, что наш ледовый дворец будет самым крупным в Сибири. Его площадь - 71,2 тысячи квадратных метров. Но какой круче, наш или омский, будут решать болельщики.

Напомним, ранее мэрия Новосибирска попросила продлить разрешение на строительство водоотвода к ЛДС. Теперь работы должны выполнить до 6 августа 2023 года.

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#Новосибирск#Новосибирская область#ЛДС#Травников#Пресс-конференция губернатора об итогах 2022 года в Новосибирске#Общество#Алина Шефер
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