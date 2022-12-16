Губернатор Травников назвал сроки сдачи ЛДС в Новосибирске

Глава региона пояснил, что сроки сдачи объекта варьировались из-за проблем с поставками важного оборудования. Речь о системах безопасности, без которых на ледовую арену нельзя массово пускать людей.
«Строительство арены завершим в декабре. Сейчас идет подготовка документов к сдаче, однако пока зрителей туда не заведем. Без пожарных систем и сигнализации - это невозможно», - сказал Травников.
Также губернатор Новосибирской области отметил, что наш ледовый дворец будет самым крупным в Сибири. Его площадь - 71,2 тысячи квадратных метров. Но какой круче, наш или омский, будут решать болельщики.
Напомним, ранее мэрия Новосибирска попросила продлить разрешение на строительство водоотвода к ЛДС. Теперь работы должны выполнить до 6 августа 2023 года.