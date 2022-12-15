Мэрия Новосибирска продлила разрешение на возведение водоотвода к ЛДС

Известно, что прошлый контракт на водоотвод к ледовому дворцу спорта на левом берегу действовал до 12 ноября этого года, но к работам так и не приступили. Новый продлили до 6 августа 2023-го, согласно данным из документа на сайте департамента строительства и архитектуры.