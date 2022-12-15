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Мэрия Новосибирска продлила разрешение на возведение водоотвода к ЛДС

Сегодня, 03:30
Фото: atas.info
Новое разрешение на строительство водоотвода к ЛДС выписала мэрия Новосибирска
Новое разрешение на строительство водоотвода к ЛДС выписала мэрия Новосибирска. Оно будет действовать до 6 августа 2023 года.

У муниципалитета появились проблемы с возведением систем очистных сооружений, без которых ЛДС не смогут сдать в эксплуатацию. В связи с этим, городские власти попросили о продлении сроков строительства.

Известно, что прошлый контракт на водоотвод к ледовому дворцу спорта на левом берегу действовал до 12 ноября этого года, но к работам так и не приступили. Новый продлили до 6 августа 2023-го, согласно данным из документа на сайте департамента строительства и архитектуры.

При этом, мэрия получала самое первое разрешение ещё 6 мая 2020 года. Эти события привели к тому, что сроки сдачи ЛДС снова сдвигаются на осень следующего года.

Напомним, ранее за использование песка с Оби при строительстве дорог к ЛДС в СИЗО отправили главу «МЕТРО МиР» Александра Мысика.

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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#ЛДС#Мэрия#Город
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