Мэрия Новосибирска продлила разрешение на возведение водоотвода к ЛДС

У муниципалитета появились проблемы с возведением систем очистных сооружений, без которых ЛДС не смогут сдать в эксплуатацию. В связи с этим, городские власти попросили о продлении сроков строительства.
Известно, что прошлый контракт на водоотвод к ледовому дворцу спорта на левом берегу действовал до 12 ноября этого года, но к работам так и не приступили. Новый продлили до 6 августа 2023-го, согласно данным из документа на сайте департамента строительства и архитектуры.
При этом, мэрия получала самое первое разрешение ещё 6 мая 2020 года. Эти события привели к тому, что сроки сдачи ЛДС снова сдвигаются на осень следующего года.
Напомним, ранее за использование песка с Оби при строительстве дорог к ЛДС в СИЗО отправили главу «МЕТРО МиР» Александра Мысика.