Кроме того, с 23 декабря подорожает проезд в наземном муниципальном транспорте. Одна поездка на автобусе, трамвае и троллейбусе будет стоить так же 30 рублей. Тарифы меняют каждый год. Следующее изменение может произойти только 24 декабря 2023 года.