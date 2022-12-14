Областной департамент по тарифам утвердил документ о подорожании проезда в новосибирском метрополитене до 30 рублей с 23 декабря. По словам главы ведомства Гарея Асмодьярова, дополнительные деньги, полученные от увеличения тарифа, пойдут на выплату зарплаты сотрудникам метро, ремонт подвижного состава и оплату электроэнергии.
Кроме того, с 23 декабря подорожает проезд в наземном муниципальном транспорте. Одна поездка на автобусе, трамвае и троллейбусе будет стоить так же 30 рублей. Тарифы меняют каждый год. Следующее изменение может произойти только 24 декабря 2023 года.
Ранее мы рассказывали о том, что вопреки обещаниям, новую станцию метро "Спортивная" так и не откроют до конца декабря текущего года.