О невозможности развития метро с тарифом в 30 рублей заявила депутат Каверзина

«Есть еще проблема. Это нужды метрополитена. Они просили утвердить тариф 35 рублей, им утвердили 30. 35 рублей (просил метрополитен — РЕД.) с учетом того, что бы хоть немножко начать развиваться», — сказала Светлана Каверзина
Помимо этого, собравшиеся вспомнили о прежних планах — перевести 43 трамвайных маршрута на муниципальный контракт.
Вопрос прорабатывался на комиссии по городскому хозяйству и осенью предлагалось увеличить финансирование на 2 млрд рублей за счет тарифов и 4,6 млрд — за счет бюджета.
Выяснилось, что этот вопрос решен частично: на 2023 год сохранятся те же пропорции, какие были в году нынешнем. Что касается увеличения финансирования, то этот вопрос будет решаться с вышестоящим бюджетом.
Трамвайную тему продолжила депутат Светлана Каверзина, которая поинтересовалась — помогут ли городу отремонтировать трамваи, что особенно актуально с учетом недавнего столкновения на линии двух вагонов.
При этом парламентарий напомнила о позитивных новостях в сфере электротранспорта — поддержке ремонта трамвайных путей по улице Мира и проект увеличения трамвайных линий до Чистой слободы.
Напомним, что департамент по тарифам Новосибирской области подготовил приказ о повышении стоимости проезда в метрополитене до 30 рублей.