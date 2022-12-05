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О невозможности развития метро с тарифом в 30 рублей заявила депутат Каверзина

Сегодня, 10:50
Фото: youtube канал "МЭР_И_Я"
Светлана Каверзина на 21 сессии Совета депутатов Новосибирска

Новосибирский депутат считает невозможным развитие метро с тарифом 30 рублей

По мнению депутата Светланы Карзениной, при нынешнем тарифе развитие важнейшего для Новосибирска вида транспорта говорить невозможно.

«Есть еще проблема. Это нужды метрополитена. Они просили утвердить тариф 35 рублей, им утвердили 30. 35 рублей (просил метрополитен — РЕД.)  с учетом того, что бы хоть немножко начать развиваться», — сказала Светлана Каверзина

Помимо этого, собравшиеся вспомнили о прежних планах — перевести 43 трамвайных маршрута на муниципальный контракт.

Вопрос прорабатывался на комиссии по городскому хозяйству и осенью предлагалось увеличить финансирование на 2 млрд рублей за счет тарифов и 4,6 млрд — за счет бюджета.

Выяснилось, что этот вопрос решен частично: на 2023 год сохранятся те же пропорции, какие были в году нынешнем. Что касается увеличения финансирования, то этот вопрос будет решаться с вышестоящим бюджетом.

Трамвайную тему продолжила депутат Светлана Каверзина, которая поинтересовалась — помогут ли городу отремонтировать трамваи, что особенно актуально с учетом недавнего столкновения на линии двух вагонов.

При этом парламентарий напомнила о позитивных новостях в сфере электротранспорта — поддержке ремонта трамвайных путей по улице Мира и проект увеличения трамвайных линий до Чистой слободы.

Напомним, что департамент по тарифам Новосибирской области подготовил приказ о повышении стоимости проезда в метрополитене до 30 рублей. 

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#Метро#Тарифы#Светлана Каверзина#Новосибирск#Транспорт#Политика
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