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Индикаторы для слабовидящих появятся на станции метро «Спортивная»

Сегодня, 07:46
Фото: 1MI
Станция для слабовидящих появится в новосибирском метро

Индикаторы для слабовидящих появятся на станции метро «Спортивная»

В скором времени на всей территории станции новосибирского метро "Спортивная" появятся индикаторы для слабовидящих.

В Новосибирске индикаторы для слабовидящих появятся на станции метро "Спортивная".

«Они помогут без особых усилий сориентироваться в зоне повышенной опасности, нащупывая препятствие с помощью подошвы ботинка или трости», — цитирует генерального директора фирмы-подрядчика «СпецТрансСтрой» Сергея Агапова новосибирское издание НГС.

Он также уточнил, что разметка для движения слабовидящих пассажиров в виде тактильных индикаторов будет монтирована на всей станции - от входа до платформенных дверей. 

На станции «Спортивная» полным ходом идет монтаж панно, популяризирующее зимние виды спорта — там будут изображены фигуристы и хоккеист.

Ранее Atas.info писал о том, как будет работать новосибирское метро в новогоднюю ночь.

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#Новосибирск#Метро#Станция#Слабовидящие#Транспорт#Станция спортивная
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