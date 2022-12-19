В Новосибирске индикаторы для слабовидящих появятся на станции метро "Спортивная".
«Они помогут без особых усилий сориентироваться в зоне повышенной опасности, нащупывая препятствие с помощью подошвы ботинка или трости», — цитирует генерального директора фирмы-подрядчика «СпецТрансСтрой» Сергея Агапова новосибирское издание НГС.
Он также уточнил, что разметка для движения слабовидящих пассажиров в виде тактильных индикаторов будет монтирована на всей станции - от входа до платформенных дверей.
На станции «Спортивная» полным ходом идет монтаж панно, популяризирующее зимние виды спорта — там будут изображены фигуристы и хоккеист.
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