На станции «Спортивная» появилась эмблема новосибирского метро

Дизайн эмблемы появился в 2019 году.
Это литера М, выполненная в цветах флага Новосибирска.
Белый цвет символизирует чистоту, зеленый — экологичность, синий — воды реки Обь и красный — движение.
До нынешнего года эмблема новосибирского метрополитена располагалась внутри подземки и только в марте 2022 года она стала появляться на улицах города.
Ранее сообщалось, что портал Госуслуг проводит опрос среди жителей Новосибирска и предлагает ответить — нужно развитие метрополитена в столице Сибири или нет.