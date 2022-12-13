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На станции «Спортивная» появилась эмблема новосибирского метро

Сегодня, 13:28
Фото: 1MI
Ежедневно новосибирская подземка перевозит 206 тысяч пассажиров

В Новосибирском метро станцию «Спортивная» украсила эмблема метрополитен

Эмблему новосибирского метрополитена установили на входе в новую станцию со стороны Ледового дворца спорта.

Дизайн эмблемы появился в 2019 году.

Это литера М, выполненная в цветах флага Новосибирска.

Белый цвет символизирует чистоту, зеленый — экологичность, синий — воды реки Обь и красный — движение.  

До нынешнего года эмблема новосибирского метрополитена располагалась внутри подземки и только в марте 2022 года она стала появляться на улицах города.

Ранее сообщалось, что портал Госуслуг проводит опрос среди жителей Новосибирска и предлагает ответить — нужно развитие метрополитена в столице Сибири или нет.

#Транспорт#Новосибирск#Метро#Эмблема#Станция
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