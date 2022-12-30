Метро Новосибирска изменит график работы в новогодние дни

«Из-за торжественных программ 31 декабря 2022 года метро продлевает время перевозки пассажиров. Станции будут обслуживать людей до 2 часов ночи 1 января 2023 года», - сообщили по запросу Atas.info в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Также известно, что на каникулах с 1 по 8 января 2023 года общественный транспорт и метро будут работать по графику выходного дня. Кроме того, школьники смогут ездить бесплатно.
«Будет сокращено количество рейсов в новогодние дни. Дополнительный транспорт не выведут», - добавили в городской администрации.
Напомним, в декабре подняли тарифы на проезд в метрополитене Новосибирска. Теперь горожане и гости мегаполиса платят по 30 рублей.