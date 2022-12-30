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Метро Новосибирска изменит график работы в новогодние дни

Сегодня, 06:14
Фото: atas.info
Метрополитен в Новосибирске продлит работу в новогоднюю ночь
Метрополитен в Новосибирске продлит работу в новогоднюю ночь, с 31 декабря по 1 января. О работе общественного транспорта на праздниках рассказали Atas.info в мэрии.
«Из-за торжественных программ 31 декабря 2022 года метро продлевает время перевозки пассажиров. Станции будут обслуживать людей до 2 часов ночи 1 января 2023 года», - сообщили по запросу Atas.info в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Также известно, что на каникулах с 1 по 8 января 2023 года общественный транспорт и метро будут работать по графику выходного дня. Кроме того, школьники смогут ездить бесплатно.

«Будет сокращено количество рейсов в новогодние дни. Дополнительный транспорт не выведут», - добавили в городской администрации.

Напомним, в декабре подняли тарифы на проезд в метрополитене Новосибирска. Теперь горожане и гости мегаполиса платят по 30 рублей.

 

Уже по 30: с 23 декабря вводится новый тариф на проезд в метро в Новосибирске
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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Метро#Работа#Новый год
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