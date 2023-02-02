Выстрел в живот в Бердске: мужчину приговорили к 10 годам заключения

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
О вынесении обвинительного приговора стало известно из телеграм-канала “Прокуратура Новосибирской области”.
Суд установил, что весной 2022 года мужчина выстрелил потерпевшему в живот из охотничьего гладкоствольного ружья. Причиной конфликта стала личная неприязнь. Потерпевший скончался в медучреждении через некоторое время после ранения.
Приговор в законну силу не встепи, сообщает новосибирская прокуратура.
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