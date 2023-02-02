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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Выстрел в живот в Бердске: мужчину приговорили к 10 годам заключения

2 февраля 2023, 12:11
Фото: 1MI
Гладкоствольное охотничье ружье стало орудием убийства в Бердске.

Бердчанин получил 10 лет колонии за летальный выстрел из охотничьего ружья

Приговор 41-летнему мужчине вынес Бернский городской суд, подсудимый получил 10 лет и шесть месяцев заключения в колонии строго режима.

О вынесении обвинительного приговора стало известно из телеграм-канала “Прокуратура Новосибирской области”.

Суд установил, что весной 2022 года мужчина выстрелил потерпевшему в живот из охотничьего гладкоствольного ружья. Причиной конфликта стала личная неприязнь. Потерпевший скончался в медучреждении через некоторое время после ранения.

Приговор в законну силу не встепи, сообщает новосибирская прокуратура.

Ранее Atas.info сообщал о решении суда, который оставил на свободе росгвардейцев, расстрелявших машину новосибирца

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