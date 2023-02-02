Ревность, ссора, поножовщина, смерть и 7 с половиной лет колонии — все из-за женщины

Об этой истории сообщил телеграм-канал «Прокуратура Новосибирской области».

Ленинский районный суд вынес приговор 40-летнему жителю Новосибирска и признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Фабула дела такова: осенью прошлого года мужчина, будучи не совсем трезвым, наведался к своей знакомой и застал у нее гостя. Соперники устроили ссору. Получивший срок гражданин схватил кухонный нож и ударил потерпевшего в правое бедро. Мужчина скончался на месте от массивной кровопотери.

Суд приговорил виновного на 7 лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.