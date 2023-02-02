Ревность, ссора, поножовщина, смерть и 7 с половиной лет колонии — все из-за женщины

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Об этой истории сообщил телеграм-канал «Прокуратура Новосибирской области».
Ленинский районный суд вынес приговор 40-летнему жителю Новосибирска и признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Фабула дела такова: осенью прошлого года мужчина, будучи не совсем трезвым, наведался к своей знакомой и застал у нее гостя. Соперники устроили ссору. Получивший срок гражданин схватил кухонный нож и ударил потерпевшего в правое бедро. Мужчина скончался на месте от массивной кровопотери.
Суд приговорил виновного на 7 лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что по 11 лет в колонии получили убийцы 22-летнего молодого человека, которого два парня до смерти забили руками и битой, подробности назвали в прокуратуре Новосибирской области.