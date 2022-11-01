После ремонта сдан участок дороги в Китай через Новосибирск

По запланированному проекту удалось возвести 33 железобетонных моста, который защищает от камней и обломков скал. Все работы финансировались за счет бюджета Монголии, кредита Китая и гранта Азиатского агентства по развитию. Отметим, что именно через Монголию и проходит автодорога.