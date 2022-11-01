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Открылся коридор между Китаем и Новосибирском — что их соединило

Сегодня, 08:33
Фото: 1MI
Проезд по дороге уже открыт

После ремонта сдан участок дороги в Китай через Новосибирск

Дорога, соединяющая транспортный коридор в Китай через Новосибирск, открыта для движения.

Отремонтирован участок дороги, которая открывает транспортный коридор в Китай через Новосибирск. Он уже сдан в эксплуатацию. Протяженность автодороги достигает 745 километров.

По запланированному проекту удалось возвести 33 железобетонных моста, который защищает от камней и обломков скал. Все работы финансировались за счет бюджета Монголии, кредита Китая и гранта Азиатского агентства по развитию. Отметим, что именно через Монголию и проходит автодорога.

Транспортный коридор от Новосибирска до китайского Урумчи проложен по Чуйскому тракту до Ташанты, а далее – через города Монголии Ховд и Ярантай.

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Напомним, что ранее были названы  нерадивые дорожные подрядчики, среди которых гиганты дорожного строительства «Перлит Строй» Коли Кулиджаняна и «СТС Плюс», владельцем которой является Октай Мирза Оглы Гусейнов. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Россия#2022#Дорога
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