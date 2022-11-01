После ремонта сдан участок дороги в Китай через Новосибирск

Отремонтирован участок дороги, которая открывает транспортный коридор в Китай через Новосибирск. Он уже сдан в эксплуатацию. Протяженность автодороги достигает 745 километров.
По запланированному проекту удалось возвести 33 железобетонных моста, который защищает от камней и обломков скал. Все работы финансировались за счет бюджета Монголии, кредита Китая и гранта Азиатского агентства по развитию. Отметим, что именно через Монголию и проходит автодорога.
Транспортный коридор от Новосибирска до китайского Урумчи проложен по Чуйскому тракту до Ташанты, а далее – через города Монголии Ховд и Ярантай.
Напомним, что ранее были названы нерадивые дорожные подрядчики, среди которых гиганты дорожного строительства «Перлит Строй» Коли Кулиджаняна и «СТС Плюс», владельцем которой является Октай Мирза Оглы Гусейнов.