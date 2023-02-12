В конце прошлого года руководитель МП «МЕТРО МиР» Александр Мысик был задержан. Его подозревают в нанесении многомиллионного ущерба при строительстве дорог к ЛДС. Как считает следствие, Александр Мысик давал указания намывать песок для прокладки дороги из Оби, что нарушало нормативы строительства. Экспертиза показала, что дорогу опасно эксплуатировать, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.