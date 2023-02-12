Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
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Updated Сегодня, 04:22
Разрешение на строительство дороги выложили на официальном сайте города, документ необходим, так как предыдущий разрешающий документ перестал действовать в связи с окончанием срока 4 февраля 2023 года. Разрешение выдано на строительство дороги от улицы Немировича-Данченко до нового ЛДС «Арена». Строительством будет заниматься ГКУ Новосибирской области «Арена» по проекту, разработанному МП «МЕТРО МиР».
В конце прошлого года руководитель МП «МЕТРО МиР» Александр Мысик был задержан. Его подозревают в нанесении многомиллионного ущерба при строительстве дорог к ЛДС. Как считает следствие, Александр Мысик давал указания намывать песок для прокладки дороги из Оби, что нарушало нормативы строительства. Экспертиза показала, что дорогу опасно эксплуатировать, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.