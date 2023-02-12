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Published Сегодня, 04:20

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Updated Сегодня, 04:22

Мэрия выдала разрешение на строительство дороги возле ЛДС «Арена» до конца года

12 февраля 2023, 04:20
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
К ЛДС продолжают строить дорогу

Разрешение на строительство дороги у ЛДС выдано мэрией Новосибирска до 30.12.2023

Срок действовавшего разрешения на строительство дороги к ЛДС закончился 4 февраля, в связи с этим было выдано новое разрешение сроком до 30 декабря 2023 года. В конце прошлого года экспертиза выявила, что построенную дорогу нельзя эксплуатировать в постоянном режиме.

Разрешение на строительство дороги выложили на официальном сайте города, документ необходим, так как предыдущий разрешающий документ перестал действовать в связи с окончанием срока 4 февраля 2023 года. Разрешение выдано на строительство дороги от улицы Немировича-Данченко до нового ЛДС «Арена». Строительством будет заниматься ГКУ Новосибирской области «Арена» по проекту, разработанному МП «МЕТРО МиР».

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В конце прошлого года руководитель МП «МЕТРО МиР» Александр Мысик был задержан. Его подозревают в нанесении многомиллионного ущерба при строительстве дорог к ЛДС. Как считает следствие, Александр Мысик давал указания намывать песок для прокладки дороги из Оби, что нарушало нормативы строительства. Экспертиза показала, что дорогу опасно эксплуатировать, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. 

#Ольга Храмушкина#ЛДС "Новосибирск-Арена"#Дороги#Мэрия Новосибирска#Дело Мысика: задержание и обыски#Общество#Город#Транспорт#Новосибирская область#Новосибирск#Александр Мысик
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