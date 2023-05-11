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Мэр Новосибирска назвал причину разводов на асфальте после мытья шампунем

11 мая 2023, 05:11
Фото: 1MI
Практику мытья асфальта шампунем рапространят на все улицы Новосибирска

Разводы после шампуня на асфальте - результат нарушения технологии: мэр Новосибирска

Разводы после использования специального шампуня для мытья дорожного покрытия остаются из-за нарушения технологии его использования. Но он эффективен с борьбе с пылью

Разводы на городских дорогах после мытья их специальным шампунем «Бионорд» остаются в результате нарушения технологии, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его словам, дорожники используют слишком много моющего средства. Но при этом такой метод позволяет эффективно бороться пылью.

«Шампунь, его задача не столько смыть, потом что эти фракции смыть порой очень тяжело и за один раз это не удается сделать. А капсулировать, чтобы эти фракции не поднимались вверх. Вот эта задача, она решается», - сказал глава муниципалитета в ходе-онлайн-встречи с журналистами в четверг, 11 мая.

Как отметил Анатолий Локоть, коммунальные службы города используют шампунь для приведения в порядок центральных улиц города уже в течение двух лет и планируется, что этот опыт распространят и на остальные городские магистрали.

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#Улицы#Уборка#Пыль#Город#Новосибирск
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