Разводы на городских дорогах после мытья их специальным шампунем «Бионорд» остаются в результате нарушения технологии, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его словам, дорожники используют слишком много моющего средства. Но при этом такой метод позволяет эффективно бороться пылью.