atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Изображение материала

Пыльная буря поднимается в Новосибирске 28 апреля

28 апреля 2023, 07:27
Фото: atas.info
Пыль поднялась в городе

В Новосибирске в жару 28 апреля поднялась пыльная буря

Облака пыли накрыли Новосибирск в самый теплый день месяца 28 апреля.

С приходом теплой погоды в столице Сибири поднимается пыль, от которой задыхаются местные жители. Так, 28 апреля столбик термометра показывает +25 градусов тепла. За окном солнечно и немного ветрено. Об этом свидетельствуют данные сайта meteo-nso.

«Пыль клубом просто в Октябрьском районе, все с дорог летит, невозможно дышать. В центре вчера была та же история, а вроде говорили, что дороги шампунем уже моют», — рассказала наша читательница Алена.

Сервис «Яндекс. Погода» показывает плюсовую температуру до +23. На улице не солнечно, но без осадков. Их, кстати, не прогнозируют и на выходных. Более подробный прогноз погоды на выходные мы уже публиковали ранее.

Смог в городеСмог в городе
Смог в городе
Фото: atas.info
Жара до +24 °C вернулась в Новосибирск. А что с погодой на выходные?
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Смог#Пыль#Дороги#Общество#Город#Экология#Новосибирск
Подпишитесь
Я мог отказаться: 20-летний мобилизованный из Кыштовки о земляках и бане на СВО
Вчера, 11:30
Места салютов и фейерверков 9 мая 2023 назвал мэр Новосибирска Анатолий Локоть
Сегодня, 05:40
Поставил на колени: в Новосибирске тренер по боксу отшлепал 6-летнюю девочку
Сегодня, 01:28
В Новосибирске любителей шашлыков начнут штрафовать на 20 тысяч рублей
Сегодня, 04:52
«Западло гопстопить мужика с женщиной»: новосибирцы об избиении мужчины мигрантами
Сегодня, 03:36
Стало известно в каких районах НСО пройдет «Бессмертный полк» в очном формате
Сегодня, 06:35