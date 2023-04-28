Пыльная буря поднимается в Новосибирске 28 апреля

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
С приходом теплой погоды в столице Сибири поднимается пыль, от которой задыхаются местные жители. Так, 28 апреля столбик термометра показывает +25 градусов тепла. За окном солнечно и немного ветрено. Об этом свидетельствуют данные сайта meteo-nso.
«Пыль клубом просто в Октябрьском районе, все с дорог летит, невозможно дышать. В центре вчера была та же история, а вроде говорили, что дороги шампунем уже моют», — рассказала наша читательница Алена.
Сервис «Яндекс. Погода» показывает плюсовую температуру до +23. На улице не солнечно, но без осадков. Их, кстати, не прогнозируют и на выходных. Более подробный прогноз погоды на выходные мы уже публиковали ранее.