Posted Сегодня, 01:56
Published Сегодня, 01:56
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», синоптики прогнозируют до +25 °C в городе и отсутствие осадков. На территории Новосибирской области (в некоторых районах) возможны дожди, грозы и кратковременные порывистые ветры со скоростью до 22 м/с. Однако, температура воздуха здесь будет колебаться от +22 до +27 °C.
«Яндекс. Погода» обещает сегодня потепление до +24 °C днем и +15 °C ночью. Будет пасмурно, но без осадков. На выходных, 29 и 30 апреля будет в пределах +5…+11 °C днем и +3…+1 °C ночью. Солнечно, без осадков.
Gismeteo прогнозирует днем в пятницу +23 °C, вечером +19 °C. В субботу немного похолодает до +11…+6 °C, а 30 апреля столбик термометра покажет +5 °C днем и +3 °C вечером. Осадков не ожидается.