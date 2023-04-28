По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», синоптики прогнозируют до +25 °C в городе и отсутствие осадков. На территории Новосибирской области (в некоторых районах) возможны дожди, грозы и кратковременные порывистые ветры со скоростью до 22 м/с. Однако, температура воздуха здесь будет колебаться от +22 до +27 °C.