atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:56

Published Сегодня, 01:56

Modified Сегодня, 02:28

Updated Сегодня, 02:28

Изображение материала

Жара до +24 °C вернулась в Новосибирск. А что с погодой на выходные?

28 апреля 2023, 01:56
Фото: 1MI
Сегодня самый теплый день в апреле

В Новосибирске 28 апреля потеплеет до +24 °C

Новосибирцы могут насладиться теплой погодой в последний рабочий день недели 28 апреля. А какая погода будет на выходных?

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», синоптики прогнозируют до +25 °C в городе и отсутствие осадков. На территории Новосибирской области (в некоторых районах) возможны дожди, грозы и кратковременные порывистые ветры со скоростью до 22 м/с. Однако, температура воздуха здесь будет колебаться от +22 до +27 °C.

«Яндекс. Погода» обещает сегодня потепление до +24 °C днем и +15 °C ночью. Будет пасмурно, но без осадков. На выходных, 29 и 30 апреля будет в пределах +5…+11 °C днем и +3…+1 °C ночью. Солнечно, без осадков.

Gismeteo прогнозирует днем в пятницу +23 °C, вечером +19 °C. В субботу немного похолодает до +11…+6 °C, а 30 апреля столбик термометра покажет +5 °C днем и +3 °C вечером. Осадков не ожидается.

Когда в Новосибирске закончится отопительный сезон в 2023 году – дата
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Жара#Тепло#Погода#Погода в выходные#Новосибирск
Подпишитесь
Я мог отказаться: 20-летний мобилизованный из Кыштовки о земляках и бане на СВО
Вчера, 11:30
Места салютов и фейерверков 9 мая 2023 назвал мэр Новосибирска Анатолий Локоть
Сегодня, 05:40
Поставил на колени: в Новосибирске тренер по боксу отшлепал 6-летнюю девочку
Сегодня, 01:28
«Западло гопстопить мужика с женщиной»: новосибирцы об избиении мужчины мигрантами
Сегодня, 03:36
Когда в Новосибирске закончится отопительный сезон в 2023 году – дата
Сегодня, 00:07
Сотни могил с символикой ЧВК "Вагнер" появились на Гусинобродском кладбище
26 апреля 04:03