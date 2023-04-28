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Когда в Новосибирске закончится отопительный сезон в 2023 году – дата

28 апреля 2023, 00:07
Фото: 1MI
Отопление отключат после майских праздников

Стало известно, когда в Новосибирске отключат отопление в 2023 году

В Новосибирске близится к завершению отопительный сезон-2023. Столбик термометра несколько дней показывает плюсовую температуру и возникает вопрос, когда в городе отключат тепло в домах?

Отключение отопления происходит в Новосибирской области при достижении температуры +8 градусов и когда тепло сохраняется несколько дней. Пока нет четкой даты отключения из-за сохраняющихся температурных качелей, но уже предварительно известно, что произойдет это после майских праздников. 

В предыдущие годы отопление отключалось в конце мая, но в 2020 году был самый короткий отопительный сезон за последние 10 лет с выключением уже в апреле. В 2021 году отопление было выключено 8 мая, а 2022 году - 11 мая.

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В 2022 году испытания системы водоснабжения и отопления проводили в 14 этапов с 15 мая по 16 августа. Горячую воду постепенно отключали на две недели в домах новосибирцев.

По данным за прошлый год, под отключения попадали в первую очередь ТЭЦ-4, включая улицы Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого и другие, а также зона ТЭЦ-5 в Заельцовском районе: ул. Линейная, от ул. Нарымская-Плановая, ул. Тимирязева, Жуковского, Плановая и другие.

Третья по счету зону отключения была ТЭЦ-3 - улицы Петропавловская, Станиславского, Троллейная, Костычева, Дружбы, Серафимовича и другие. Более подробно с зонами отключения можно ознакомиться по ссылке.

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#Эмилия Губарева#Отопление#Тепло#Общество#Город#Новосибирск
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