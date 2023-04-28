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Отключение отопления происходит в Новосибирской области при достижении температуры +8 градусов и когда тепло сохраняется несколько дней. Пока нет четкой даты отключения из-за сохраняющихся температурных качелей, но уже предварительно известно, что произойдет это после майских праздников.
В предыдущие годы отопление отключалось в конце мая, но в 2020 году был самый короткий отопительный сезон за последние 10 лет с выключением уже в апреле. В 2021 году отопление было выключено 8 мая, а 2022 году - 11 мая.
В 2022 году испытания системы водоснабжения и отопления проводили в 14 этапов с 15 мая по 16 августа. Горячую воду постепенно отключали на две недели в домах новосибирцев.
По данным за прошлый год, под отключения попадали в первую очередь ТЭЦ-4, включая улицы Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого и другие, а также зона ТЭЦ-5 в Заельцовском районе: ул. Линейная, от ул. Нарымская-Плановая, ул. Тимирязева, Жуковского, Плановая и другие.
Третья по счету зону отключения была ТЭЦ-3 - улицы Петропавловская, Станиславского, Троллейная, Костычева, Дружбы, Серафимовича и другие. Более подробно с зонами отключения можно ознакомиться по ссылке.