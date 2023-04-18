Когда в Новосибирске отключат отопление в 2023 году – даты за последние 7 лет

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Отопление отключают при температуре +8 градусов – когда тепло сохраняется уже несколько дней. На сегодняшний день четкой даты отключения теплоснабжения пока нет, так как в регионе до сих пор сохраняются температурные качели. Например, 18 апреля город накрыл настоящий снегопад, а температура воздуха была ниже нуля.
В 2016 году отопление отключили 19 мая. В 2017 году батареи стали холодными 10 мая, в 2018 году – 21 мая, а в 2019 – 10 мая.
А вот в 2020 году был самый короткий отопительный сезон в Новосибирской области за последние 10 лет. Отопление выключили уже 23 апреля.
В 2021 году отопительный сезон завершился 8 мая, а в 2022 — 11 мая. Напомним, что морозная погода продержится в регионе до конца текущей недели.