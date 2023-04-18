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Когда в Новосибирске отключат отопление в 2023 году – даты за последние 7 лет

18 апреля 2023, 05:25
Фото: 1MI
Отопление отключат в мае

В Новосибирске стало известно, когда отключали отопление за последние 7 лет

Стало известно, когда за последние 7 лет в Новосибирске отключали отопление.

Отопление отключают при температуре +8 градусов – когда тепло сохраняется уже несколько дней. На сегодняшний день четкой даты отключения теплоснабжения пока нет, так как в регионе до сих пор сохраняются температурные качели. Например, 18 апреля город накрыл настоящий снегопад, а температура воздуха была ниже нуля.

В 2016 году отопление отключили 19 мая. В 2017 году батареи стали холодными 10 мая, в 2018 году – 21 мая, а в 2019 – 10 мая.

А вот в 2020 году был самый короткий отопительный сезон в Новосибирской области за последние 10 лет. Отопление выключили уже 23 апреля.

В 2021 году отопительный сезон завершился 8 мая, а в 2022 — 11 мая. Напомним, что морозная погода продержится в регионе до конца текущей недели.

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#Эмилия Губарева#Отопление#Когда включат отопление в Новосибирске 2022#Отопительный сезон#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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