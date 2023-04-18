Когда в Новосибирске отключат отопление в 2023 году – даты за последние 7 лет

Отопление отключают при температуре +8 градусов – когда тепло сохраняется уже несколько дней. На сегодняшний день четкой даты отключения теплоснабжения пока нет, так как в регионе до сих пор сохраняются температурные качели. Например, 18 апреля город накрыл настоящий снегопад, а температура воздуха была ниже нуля.