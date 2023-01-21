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Posted Сегодня, 02:37

Published Сегодня, 02:37

Modified Сегодня, 02:39

Updated Сегодня, 02:39

В Новосибирске сделают перерасчет платежей за отопление

Сегодня, 02:37
Фото: atas.info
Разницу в платежах определят по показаниям общедомовых счетчиков

Перерасчет начислений за тепло в Новосибирке проведут до 31 марта

Из-за теплой зимы новосибирцы заплатили за тепловую энергию больше, чем ее потребили

В срок до 31 марта управляющие компании Новосибирска проведут корректировку счетов за отопление и установят разницу между реально потребленной жителями тепловой энергией (показания общедомовых счетчиков) и начислениями, выставленными в течение года. Поскольку зима 2022 года была мягче, чем в 2021, то большинство новосибирцев переплатили за тепло и эта разница будет зачтена им в счет будущих платежей, считают в "Сибирской генерирующей компаний". По данным энергетиков, общая сумма переплаты по городу составила 121 млн рублей.

В январе некоторые новосибирцы пожаловались на резко выросшие суммы в платежках за отопление. В СГК заявили, что причина этого в неправильных действиях со стороны ТСЖ.

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#Город#Новосибирск#Отопление#Деньги#Перерасчет
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