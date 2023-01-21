В срок до 31 марта управляющие компании Новосибирска проведут корректировку счетов за отопление и установят разницу между реально потребленной жителями тепловой энергией (показания общедомовых счетчиков) и начислениями, выставленными в течение года. Поскольку зима 2022 года была мягче, чем в 2021, то большинство новосибирцев переплатили за тепло и эта разница будет зачтена им в счет будущих платежей, считают в "Сибирской генерирующей компаний". По данным энергетиков, общая сумма переплаты по городу составила 121 млн рублей.