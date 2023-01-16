Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Пост директора новосибирского СГК занял Андрей Аплошкин. Известно, что в сфере энергетики он трудится с 2006 года.
С 2014 года он управлял Южно-Сибирской теплосетевой компанией, а в 2017 году стал директором Абаканского филиала СГК.
Кроме того, как рассказали в СГК, Андрей Аплошкин избирался депутатом Верховного совета Хакассии, а также является постоянным участником комитета по экономической политике.
Напомним, ранее стало известно, что Андрей Колмаков, руководящий компанией СГК в Новосибирске, покинул свой пост. Причины ухода остаются неизвестными. Колмаков руководил компанией 4,5 года.