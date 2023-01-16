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Posted Сегодня, 03:59

Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Новым директором филиала новосибирского СГК назначен Андрей Аплошкин

Сегодня, 03:59
Фото: СГК
Об уходе с поста старого директора стало известно 13 января
Стало известно, кто занял пост директора филиала СГК в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Пост директора новосибирского СГК занял Андрей Аплошкин. Известно, что в сфере энергетики он трудится с 2006 года.

С 2014 года он управлял Южно-Сибирской теплосетевой компанией, а в 2017 году стал директором Абаканского филиала СГК.

Кроме того, как рассказали в СГК, Андрей Аплошкин избирался депутатом Верховного совета Хакассии, а также является постоянным участником комитета по экономической политике.

Глава новосибирского СГК Андрей Колмаков покинул свой пост
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Напомним, ранее стало известно, что Андрей Колмаков, руководящий компанией СГК в Новосибирске, покинул свой пост. Причины ухода остаются неизвестными. Колмаков руководил компанией 4,5 года. 

#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск
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