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Posted Сегодня, 03:35

Published Сегодня, 03:35

Modified Сегодня, 03:39

Updated Сегодня, 03:39

Глава новосибирского СГК Андрей Колмаков покинул свой пост

Сегодня, 03:35
Фото: СГК Новосибирск
Что стало причиной ухода с поста - неизвестно
Андрей Колмаков, руководящий компанией СГК в Новосибирске, покинул свой пост, о чем заявляют источники СМИ.

Руководитель филиала «Сибирской генерирующей компании» Андрей Колмаков уволился. Об этом стало известно 13 января. Информацию подтвердили НГС источники, знакомые с ситуацией.

В пресс-службе СГК новость пока не прокомментировали. Известно, что Андрей Колмаков руководил компанией 4,5 года. Что стало причиной ухода с поста – не уточняется.

Напомним, что в 2000-х годах Колмаков работал в «Новосибирскэнерго», «Компания Энергокомплект», «Генерация». С 2014 по 2016 годы руководил МУП «Энергия», а в ноябре-2016 занял должность главы Департамента энергетики и ЖКХ мэрии. В 2018 году он стал директором филиала СГК.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск
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