Глава новосибирского СГК Андрей Колмаков покинул свой пост

Напомним, что в 2000-х годах Колмаков работал в «Новосибирскэнерго», «Компания Энергокомплект», «Генерация». С 2014 по 2016 годы руководил МУП «Энергия», а в ноябре-2016 занял должность главы Департамента энергетики и ЖКХ мэрии. В 2018 году он стал директором филиала СГК.