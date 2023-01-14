Глава новосибирского СГК Андрей Колмаков покинул свой пост

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:39
Руководитель филиала «Сибирской генерирующей компании» Андрей Колмаков уволился. Об этом стало известно 13 января. Информацию подтвердили НГС источники, знакомые с ситуацией.
В пресс-службе СГК новость пока не прокомментировали. Известно, что Андрей Колмаков руководил компанией 4,5 года. Что стало причиной ухода с поста – не уточняется.
Напомним, что в 2000-х годах Колмаков работал в «Новосибирскэнерго», «Компания Энергокомплект», «Генерация». С 2014 по 2016 годы руководил МУП «Энергия», а в ноябре-2016 занял должность главы Департамента энергетики и ЖКХ мэрии. В 2018 году он стал директором филиала СГК.
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