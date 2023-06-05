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Новосибирцам мешает жить угольная пыль

5 июня 2023, 11:00
Фото: ВК / Инцидент Новосибирск
Пыль от угля раздражает новосибирцев

Новосибирцам мешает жить угольная пыль

Жители Новосибирска жалуются на угольную пыль. Она возникает от движущихся составов.
«Ежедневно проходит не один состав с Евсино. Такая же ситуация и на перегоне Обь — Чик. Это только, где я видел», — написал подписчик паблика «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».

Из-за регулярного движения торговых составов в воздухе образуется угольная пыль, которой вынуждены дышать новосибирцы. Это очень вредно для легких и усугубляет и без того непростую ситуацию с аномальной жарой.

Происшествие уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Везут тепло людям. Что не так?», — удивляется Кристина Шугалей. «На дорогах пыли не меньше», — замечает новосибирец под ником Темный Попутчик. «Переезжай в другую страну, если не нравится .На Кузбасс съезди, так удивишься ещё больше. Пыль он от угля увидел. Америку открыл», — возмущается Феликс Гусин.

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#Новосибирск#Общество#Александр Ляхов#Соцсети#Жара#Пыль#Видео
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