Двадцатиметровый смерч пронесся под Новосибирском

Как считают жители Краснозерского района, смерч скоро станет нормой, так как леса вырубаются с громадной скоростью, что и приводит к песчаным бурям. Смерч, который видели во многих населенных пунктах, достигает в высоту двадцати метров и чем-то даже напоминает североамериканский торнадо.