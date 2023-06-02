Двадцатиметровый смерч пронесся под Новосибирском

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Как сообщает VN.ru со ссылкой на паблик издания «Краснозерская новь» в социальной сети «ВКонтакте», смерч заметил мужчина, проезжавший мимо села НижнеЧеремошное. Вихрь видели и в районном центре НижнеЧеремошинского сельсовета.
Как считают жители Краснозерского района, смерч скоро станет нормой, так как леса вырубаются с громадной скоростью, что и приводит к песчаным бурям. Смерч, который видели во многих населенных пунктах, достигает в высоту двадцати метров и чем-то даже напоминает североамериканский торнадо.
Однако, по мнению кандидата биологических наук Алексея Яновского, данное явление не стоит считать смерчем.
«Смерч — слишком громко сказано. Уж если и смерч, то карликовый», — заявил ученый.
Как объяснил Алексей Яновский, подобные завихрения возникают из-за нагревания дороги солнцем. Из-за жары возник вихревой поток, который и поднял в воздух пыль с асфальта.