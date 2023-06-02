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Published Сегодня, 09:07

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Двадцатиметровый смерч пронесся под Новосибирском

2 июня 2023, 09:07
Фото: pxhere.com
В сибирском селе увидели мини-торнадо

Ученые не верят, что в Краснозерке был смерч

В Краснозерском районе Новосибирской области произошло необычное природное явление. Местный житель увидел смерч.

Как сообщает VN.ru со ссылкой на паблик издания «Краснозерская новь» в социальной сети «ВКонтакте», смерч заметил мужчина, проезжавший мимо села НижнеЧеремошное. Вихрь видели и в районном центре НижнеЧеремошинского сельсовета.

Как считают жители Краснозерского района, смерч скоро станет нормой, так как леса вырубаются с громадной скоростью, что и приводит к песчаным бурям. Смерч, который видели во многих населенных пунктах, достигает в высоту двадцати метров и чем-то даже напоминает североамериканский торнадо.

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Однако, по мнению кандидата биологических наук Алексея Яновского, данное явление не стоит считать смерчем.

«Смерч — слишком громко сказано. Уж если и смерч, то карликовый», — заявил ученый.

Как объяснил Алексей Яновский, подобные завихрения возникают из-за нагревания дороги солнцем. Из-за жары возник вихревой поток, который и поднял в воздух пыль с асфальта.

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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Природа#Соцсети#Ветер#Пыль#Видео
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