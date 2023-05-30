atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:39

Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

Изображение материала

В мэрии Новосибирска высказались о пыльной буре в Ленинском районе

30 мая 2023, 04:39
Фото: t.me/baranovmovie
Пылевое облако над улицей Большой снял блогер Василий Баранов

Разобраться с СГК из-за пылевой бури потребовал мэр Новосибирска

Городские власти не знают происхождение огромного пыльного облака, накрывшего Левобережье в минувшую субботу и отчитываются о том, что концентрация пыли в воздухе не превышает нормативы

Причину возникновения пыльного облака рядом с микрорайоном «Дивногорский» в субботу, 27 мая, потребовал выяснить мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его словам, он прочитал в СМИ, что источник пыли – золоотвал ТЭЦ, принадлежащей «Сибирской генерирующей компании» и если это так, поручил разобраться с энергетиками.

«Хоть водой поливают, хоть пленкой накрывают, не знаю, чем. Но пылевых бурь больше не должно быть», - заявил глава муниципалитета в ходе аппаратного совещания во вторник, 30 мая.

Глава департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев заметил, что его подчиненные три дня замеряли концентрацию пыли в воздухе в 4 районах, где было замечено пыльное облако. Нигде превышений ПДК не обнаружено.

Локоть назвал подобные заявления «бюрократическим ответом» и потребовал предоставить ему развернутый доклад о запылении воздуха в ближайшее время.

Во второй половине дня в субботу, 27 мая, огромные тучи пыли поднял ветер в Ленинском районе Новосибирска. Люди жаловались, что пыль забивает глаза, попадает в легкие, многим трудно дышать. Видео пылевой бури навевает мысли о начале апокалипсиса.

Читайте также:
Что будет с пылью в Новосибирске при реконструкции Первомайского сквера - ответил мэрПыль в Новосибирске раскритиковал лидер рок-группы «Чайф» ШахринВ Новосибирске выпал град в одном из районов 29 мая
#Пыль#Буря#Золоотвал#Город#Новосибирск
Подпишитесь
«Невыгодно для туристов»: новосибирцы отреагировали на победу Эрдогана в Турции
Вчера, 03:16
В Новосибирске появился аттракцион высотой с 12-этажный дом
28 мая 13:32
Новосибирск стал одним из самых щедрых городов России
Сегодня, 01:44
В Новосибирске прекращает работу Гёте-институт и генконсульство Германии
Вчера, 05:27
Неизвестный сибиряк оставил на военном мемориале свой китель
Вчера, 13:30
В Новосибирске начали запрещать пользоваться WhatsApp и Telegram в школах
Вчера, 06:52