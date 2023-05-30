Причину возникновения пыльного облака рядом с микрорайоном «Дивногорский» в субботу, 27 мая, потребовал выяснить мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его словам, он прочитал в СМИ, что источник пыли – золоотвал ТЭЦ, принадлежащей «Сибирской генерирующей компании» и если это так, поручил разобраться с энергетиками.