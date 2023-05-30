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Published Сегодня, 04:39
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Причину возникновения пыльного облака рядом с микрорайоном «Дивногорский» в субботу, 27 мая, потребовал выяснить мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его словам, он прочитал в СМИ, что источник пыли – золоотвал ТЭЦ, принадлежащей «Сибирской генерирующей компании» и если это так, поручил разобраться с энергетиками.
«Хоть водой поливают, хоть пленкой накрывают, не знаю, чем. Но пылевых бурь больше не должно быть», - заявил глава муниципалитета в ходе аппаратного совещания во вторник, 30 мая.
Глава департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев заметил, что его подчиненные три дня замеряли концентрацию пыли в воздухе в 4 районах, где было замечено пыльное облако. Нигде превышений ПДК не обнаружено.
Локоть назвал подобные заявления «бюрократическим ответом» и потребовал предоставить ему развернутый доклад о запылении воздуха в ближайшее время.
Во второй половине дня в субботу, 27 мая, огромные тучи пыли поднял ветер в Ленинском районе Новосибирска. Люди жаловались, что пыль забивает глаза, попадает в легкие, многим трудно дышать. Видео пылевой бури навевает мысли о начале апокалипсиса.