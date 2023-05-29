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В Новосибирске выпал град в одном из районов 29 мая

29 мая 2023, 10:16
Фото: 1MI
Град обрушился на один из районов Новосибирска днем 29 мая. Об этом апокалипсисе рассказали читатели Atas.info.

Дождь с градом заметили в понедельник жители Заельцовского района. Крупные ледышки разбивались о землю и автомобили, но никто не пострадал.

Синоптики отмечают, что градовые осадки спровоцировала майская гроза. Такое явление характерно для жаркой весны и лета.

Как сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр, дожди будут лить целый день в городе. При этом температура воздуха составит +25 градусов.

В удаленных районах региона возможны грозы и град. С завтрашнего дня будет облачно и без осадков.

#Град#Погода#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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