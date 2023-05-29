В Новосибирске выпал град в одном из районов 29 мая

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Дождь с градом заметили в понедельник жители Заельцовского района. Крупные ледышки разбивались о землю и автомобили, но никто не пострадал.
Синоптики отмечают, что градовые осадки спровоцировала майская гроза. Такое явление характерно для жаркой весны и лета.
Как сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр, дожди будут лить целый день в городе. При этом температура воздуха составит +25 градусов.
В удаленных районах региона возможны грозы и град. С завтрашнего дня будет облачно и без осадков.