«Невыносимая вонь и жара». В воздухе Новосибирска нашли превышение фенола

В Первомайском районе были превышены предельно допустимые значения пыли в 2 раза и оксида углерода в 1,5 раза. В Дзержинском районе обнаружено превышение концентрации фенола на 1,5 раза, а в Калининском районе — на уровне одного предельно допустимого значения.