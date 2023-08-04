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«Невыносимая вонь и жара». В воздухе Новосибирска нашли превышение фенола

4 августа 2023, 03:28
Фото: 1MI
Грязным воздухом дышали нвоосибирцы

В Новосибирске зафиксировано превышение концентрации фенола в воздухе

Превышение загрязняющих веществ в воздухе Новосибирска зафиксировано в нескольких районах города, включая Первомайский, Дзержинский и Калининский.

В Новосибирске было выявлено превышение разрешенной концентрации фенола в воздухе. Это произошло 2 и 3 августа в трех районах города.

В Первомайском районе были превышены предельно допустимые значения пыли в 2 раза и оксида углерода в 1,5 раза. В Дзержинском районе обнаружено превышение концентрации фенола на 1,5 раза, а в Калининском районе — на уровне одного предельно допустимого значения.

Согласно данным Западно-Сибирского УГМС, 4 августа метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных примесей. Ожидается снижение уровня загрязнения. Фенол имеет специфичный неприятный запах. Также стоит отметить, что в Новосибирске всю неделю сохраняется жара.

«В Калининском районе невыносимая вонь и жара, дышать нечем с самого утра уже как несколько дней, причем пахнет чем-то странным», — рассказала читательница Атас.инфо.
В Кировском районе Новосибирска зафиксирован опасный уровень концентрации фенола
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#Эмилия Губарева#Пыль#Фенол#Метеоусловия#Загрязнение#Новосибирск#Общество#Экология#Погода
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