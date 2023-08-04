«Невыносимая вонь и жара». В воздухе Новосибирска нашли превышение фенола

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
В Новосибирске было выявлено превышение разрешенной концентрации фенола в воздухе. Это произошло 2 и 3 августа в трех районах города.
В Первомайском районе были превышены предельно допустимые значения пыли в 2 раза и оксида углерода в 1,5 раза. В Дзержинском районе обнаружено превышение концентрации фенола на 1,5 раза, а в Калининском районе — на уровне одного предельно допустимого значения.
Согласно данным Западно-Сибирского УГМС, 4 августа метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных примесей. Ожидается снижение уровня загрязнения. Фенол имеет специфичный неприятный запах. Также стоит отметить, что в Новосибирске всю неделю сохраняется жара.
«В Калининском районе невыносимая вонь и жара, дышать нечем с самого утра уже как несколько дней, причем пахнет чем-то странным», — рассказала читательница Атас.инфо.